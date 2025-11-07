Tutto esaurito per la sfida dell'Oktagon Roma il 29 novembre al PalaPellicone

Foto: Il Tempo

È ufficiale: l'Oktagon Roma ha annunciato, sui canali social ufficiali, il "sold out" dell'evento, il più importante galà italiano dedicato agli sport da combattimento. Con più di tre settimane d’anticipo l’evento di sabato , , registra già il "tutto esaurito". Un risultato che conferma l’entusiasmo, dei fan dei combat sports, per questa nuova edizione (la 29ma nella storia della manifestazione): una card con i migliori fighter italiani e internazionali: in totale, il ritorno del - in Italia e ska, tra cui il main event che vedrà sfidarsi, per il titolo "super cruiserweight", e Umemura.

Inoltre, durante la serata, ci sarà la possibilità di assistere anche al ritorno di ‘Made in Thailand’, la sfida internazionale di muay thai. Pre card live dalle 16.30 su netwin.news (portale italiano di infotainment).vMain card live dalle 20.30 sulla piattaforma di streaming Dazn.