Ferrone emette un minibond da 2.5 milioni nel programma Basket Bond Lazio

Iniziativa, la boutique italiana del management consulting, specializzata sullo sviluppo delle imprese con le leve della finanza e dell’innovazione, ha supportato la società Ferrone S.p.A. proprietaria del brand Sandro Ferrone, storico e noto marchio della moda donna Made in Italy, nell’operazione di emissione di un minibond da 2,5 milioni di euro collocato nell’ambito del programma “Basket Bond Lazio” della Regione Lazio. L’operazione vede come sottoscrittori Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti e come arranger un RTI composto da MCC, Banca Finint, Banca Finnat e Bnl Bnp Paribas.

Ferrone è una storica società nata negli anni ’50 che oggi si occupa di ideazione e distribuzione di abbigliamento ed accessori moda donna, con presenza crescente nel canale retail e sui mercati internazionali. In particolare, Ferrone si occupa di distribuire i propri prodotti attraverso una rete di negozi multimarca e department store, in Italia ed all’estero, ed attraverso oltre 40 negozi monomarca a prevalente gestione diretta. La società, fortemente rilanciata con l’acquisizione effettuata dal Gruppo Carillo Fashion che nel 2020 ne rileva il 100% del capitale, oggi ha un volume d’affari costantemente crescente con un fatturato 2024 superiore a 30 milioni di euro e punta, grazie alle risorse finanziarie raccolte, a sostenere ed alimentare ulteriormente il programma di sviluppo strategico finalizzato ad aprire nuovi punti vendita, ad ampliare e qualificare il proprio headquarter di Roma ed a realizzare nuovi investimenti in ambito digitale e marketing.

Il programma “Basket Bond Lazio” è uno strumento di finanza strutturata finalizzato ad incentivare l’emissione obbligazionarie (minibond) da parte delle PMI del Lazio, per favorire lo sviluppo di forme di finanziamento alternativo e complementare al credito bancario. Con l’emissione di ottobre, sottoscrizione di 4 titoli per 8,5 milioni, il portafoglio sale a circa 30 milioni con altrettante risorse ancora disponibili. Con questa operazione Iniziativa dimostra ancora una volta una rilevante capacità di affiancare i propri clienti nei loro processi strategici di sviluppo con qualificati servizi a valore aggiunto e si conferma un operatore di corporate finance con una rilevante expertise nel Debt management ed portafoglio di circa 100 milioni tra operazioni chiuse nell’anno o in fase di closing. Ferrone nell’operazione è stata affiancata da Iniziativa, in qualità di advisor finanziario, che ha agito con un team coordinato dal partner Marco Messina che ha visto coinvolto il founder partner Ivo Allegro ed il supporto attivo dagli analyst Simone Bonocuore, Federica delle Cave e Mattia Messina. Nell’ambito dell’operazione la società è stata supportata per gli aspetti fiscali, contabili ed amministrativi dallo Studio Giordano, con il partner Antonio Giordano.