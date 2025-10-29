 100 giorni a Milano Cortina 2026: un nuovo studio individua i cinque fattori vincenti per le candidature ai mega-eventi

Lo studio di WePlan, società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione e strategie di legacy per i mega-eventi, mette in luce i cinque fattori decisivi che determinano il successo delle candidature

Mancano solo 100 giorni all’apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un appuntamento che va ben oltre lo sport e diventa laboratorio di visione, sistema e capacità di fare squadra. In questo contesto, la valorizzazione dei territori e la capacità di attrarre grandi eventi internazionali rappresentano strumenti fondamentali di crescita, sviluppo e occupazione.

Un nuovo studio di WePlan, società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, mette in luce i cinque fattori decisivi che determinano il successo delle candidature, prendendo esempio dalle esperienze di Expo 2030 Riyadh e Milano Cortina 2026: chiarezza di governance, coerenza narrativa, unità degli stakeholder, fattibilità operativa e allineamento con strategie di sviluppo a lungo termine.

I risultati sono presentati nel primo numero della serie WePlan Knowledge Paper, una raccolta di pubblicazioni dedicate all’intero ciclo di vita dei mega-eventi. Al centro del primo paper c’è la Metodologia di posizionamento dei fattori distintivi (USP Positioning Framework), sviluppata per aiutare i candidati a identificare e valorizzare i propri elementi distintivi. La metodologia affronta una comune debolezza nelle candidature: la propensione a presentare punti di forza locali come se fossero unici, senza valutarne l'effettiva rilevanza rispetto alle priorità degli enti assegnatari o al posizionamento dei concorrenti.

“Le candidature non vengono più valutate solo per ambizione o capacità tecnica, ma per credibilità, sostenibilità e coerenza con strategie di lungo periodo”, ha dichiarato Roberto Daneo, co-fondatore di WePlan. “Con questo Knowledge Paper vogliamo offrire un approccio disciplinato e trasparente, che guardi all’eredità futura dei territori”.

Giorgio Re, co-fondatore di WePlan, ha aggiunto: “Expo 2030 Riyadh e Milano Cortina 2026 dimostrano come visione e capacità di realizzazione possano integrarsi. La nostra serie di Knowledge Paper nasce per mettere a disposizione di futuri candidati e stakeholder le lezioni apprese da queste esperienze vincenti”.

WePlan si conferma il partner strategico di riferimento in Italia, capace di accompagnare Governo, Regioni e istituzioni locali nella sfida di fare sistema e attrarre grandi eventi internazionali, valorizzando i territori e costruendo strategie integrate capaci di generare valore economico, sociale e turistico.

La serie WePlan Knowledge Paper coprirà l’intero ciclo di vita dei mega-eventi attraverso quattro pubblicazioni:

Winning Mega-Event Candidatures (ottobre 2025)

Transition and Early Stage Planning (gennaio 2026)

Operational Readiness (aprile 2026)

Event-time and Dissolution (luglio 2026)

Ogni edizione si baserà sull’esperienza maturata da WePlan in numerosi progetti internazionali, proponendo strumenti strutturati per supportare città, regioni e organizzatori nella gestione della complessità degli eventi di scala mondiale. Il primo Knowledge Paper è disponibile per il download gratuito su https://www.we-plan.eu/knowledge-papers.