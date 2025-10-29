Con i bambini al Giubileo del Mondo Educativo, come esperienza significativa

29 ottobre 2025 a

Con i bambini sarà presente al Giubileo del mondo educativo, che coinvolge migliaia di insegnanti, educatori, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo, tra le esperienze più significative a livello internazionale domani 30 ottobre presso la Sala San Pio X nello spazio delle “Costellazioni delle Reti Educative” con il presidente Marco Rossi-Doria in dialogo con padre Ezio Lorenzo Bono, referente del Patto educativo globale della Chiesa.

“Con i bambini è partner del Giubileo del Mondo Educativo 2025. Questo è motivo per noi di profondo orgoglio – spiega il presidente Marco Rossi-Doria - Rappresenta infatti il più grande evento internazionale che riunisce le eccellenze nel campo dell’educazione. È un’occasione straordinaria per partecipare, a livello mondiale, alla riflessione sul valore dell’educazione come bene comune, capace di unire in un’unica trama di inclusione generazioni, territori e mondi diversi nel segno della pace e della cooperazione, dell’ascolto di ogni voce e della solidarietà”.

Con i bambini condividerà le proprie esperienze giovedì 30 ottobre nello spazio delle “Costellazioni delle Reti Educative. Condivisione di progetti educativi significativi” presso la Sala San Pio X, attraverso l’intervento del Presidente Rossi-Doria alle 15.30 sul tema “Contrastare la povertà educativa minorile

in Italia: il valore delle alleanze educative e il ruolo delle comunità educanti” in dialogo con padre Ezio Lorenzo Bono, referente del Patto educativo globale della Chiesa.

Inoltre, a piazza Pia è stata posizionata la panchina verde di “Non sono emergenza”, la campagna di Con i bambini avviata nell’ambito del Fondo, per promuovere il benessere psicologico e il protagonismo degli adolescenti. Sempre nell’ambito della campagna tanti ragazzi e ragazze che partecipano al Giubileo potranno compilare e imbucare una “cartolina speciale” rivolta a loro stessi da grandi, per condividere sogni e speranze. La cartolina e la panchina verde, simbolo del contrasto al disagio degli adolescenti e di una comunità che ascolta i giovani, sono idee nate dal confronto con i ragazzi.

“In 8 anni – continua il presidente - grazie al cantiere nazionale di sviluppo educativo promosso dal Fondo per il contrasto della povertà educativa e attuato da centinaia di comunità educanti messe in campo da Con i bambini si sono create migliaia di buone pratiche. Questo esteso cantiere viene oggi largamente riconosciuto in Italia come riferimento per ogni azione di sviluppo educativo teso a rimuovere le disuguaglianze. Essere partner del Giubileo del Mondo Educativo e scelti come esperienza significativa nel mondo è un prestigioso riconoscimento che ci affida la responsabilità di confrontarci ancor più con le molte esperienze e le reti globali di contrasto delle troppe disuguaglianze che impediscono a milioni di bambini e bambine, ragazzi e ragazzi di crescere nella pienezza delle loro potenzialità e dei loro diritti.”