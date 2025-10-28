Da sponsor stellari nel calcio europeo e nel padel, al football Usa e a BKFC25, Jetswave Aviation solidifica la sua presenza nello sport internazionale

Luca Rossignoli 28 ottobre 2025 a

Marco di Lorenzo ha trasformato Jetswave Aviation in un brand sportivo di rilievo internazionale, diventando una presenza evidente e tangibile nei principali eventi sportivi globali. Jet private e logistica di alto livello hanno posto Jetswave Aviation al centro della scena sportiva, con Marco di Lorenzo che guida una strategia multi-disciplinare capace di connettere aeronautica privata, sport e intrattenimento. Dopo aver raccolto l’appoggio di alcuni dei nomi più prestigiosi del calcio europeo, di Premier League, Ligue 1 e La Liga, Marco di Lorenzo ha esteso la sua influenza oltre i confini del calcio, includendo il Padel e, successivamente, il football americano, aprendo nuove strade per l’uso strategico dell’aviazione privata al servizio degli atleti e degli eventi.

Il 25 ottobre 2025 a Roma per l’evento di BKFC25, Jetswave Aviation è emersa come uno degli sponsor principali del main event. Marco di Lorenzo ha curato personalmente la presenza del marchio all’interno del ring, VIP area e sala conferenza durante l’evento tra Camozzi e Sakara, con l’eco della gestione di Conor McGregor e gli altri protagonisti. L’esito ha visto l’italiano Sakara aggiudicarsi la vittoria nel main event, chiudendo una serata che ha esaltato la sinergia tra sport da combattimento, intrattenimento e branding corporate.

Marco di Lorenzo ha guidato Jetswave Aviation in una traiettoria ascendente che ha unificato sport, intrattenimento e tecnologia in una narrative coerente. Dal calcio europeo al BKFC25, passando per la visibilità nelle leghe NFL e oltre, Jetswave Aviation, sotto la guida di Marco di Lorenzo, sta dimostrando di saper spostare i propri confini, trasformando ogni evento in un’opportunità di branding e sviluppo.