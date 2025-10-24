A Fontanella Borghese Fay celebra l'eleganza con gli amici vip del brand

24 ottobre 2025 a

Trecento ospiti a Fontanella Borghese per la serata esclusiva presso la boutique Fay di Roma. L’evento, organizzato in collaborazione con la testata Icon, ha celebrato la nuova copertina del magazine dedicata all’attore inglese Callum Turner, protagonista dello shooting con l’iconico modello 4 Ganci Archive. La serata, che ha visto la partecipazione di moltissimi ospiti vip, è stata l’occasione per ritrovare tanti amici del brand – volti noti del cinema, della televisione e della moda – tra cui Christian De Sica, Giorgio Pasotti, Lucrezia Lante della Rovere, Samantha De Grenet, Martina Colombari, Caterina Balivo, Barbara Ronchi, Andrea Bosca, Alessio Vassallo e molti altri. In una cornice sempre elegante e raffinata, gli ospiti hanno potuto scoprire le novità di stagione delle collezioni uomo, donna e Archive, ammirando da vicino i capi che raccontano l’evoluzione dello stile Fay tra tradizione e contemporaneità. A fare gli onori di casa Andrea Della Valle, vicepresidente del Gruppo Tod’s, insieme a Michele Lupi, responsabile dei progetti speciali del Gruppo, e Andrea Tenerani, direttore del magazine Icon, che per l’occasione ha condiviso con gli ospiti il video di backstage dedicato all’attore, presentato nelle sale della boutique.