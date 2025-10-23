Sinfonia d'Autunno, vip e personalità per l'evento di solidarietà con A.I.D.O

Lina Sastri, Gino Rivieccio e Jamal Taslaq super-guest della serata

Saranno Lina Sastri, icona della cultura partenopea nel mondo, Gino Rivieccio, attore showman, Jamal Taslaq, couturier italo palestinese, ambasciatore di pace nel mondo, gli special guest della nuova edizione di “Sinfonia d’Autunno” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridi’ Communication, per il secondo anno, destinato alla comunicazione di A.I.D.O ( Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Odv) al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema sociale così delicato e relativa raccolta fondi.

L’evento che si svolgerà martedì 28 ottobre a Villa Mazzarella (Napoli) a partire dalle ore 20,00 vedrà in pole position la signora Flavia Petrin, Presidente A.I.D.O nazionale accanto alla Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello, Capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute. Con loro, imprenditori e professionisti operativi nell’intera penisola e nello scenario internazionale, tutti uniti da un nobile scopo di solidarietà; tra questi, Vito Grassi, AD Graded Spa (progettazione e realizzazione di soluzione energetiche integrate nel settore pubblico e privato), Giovanna Incarnato Bartolumucci, AD Otofarma SPA (produzione, distribuzione, assistenza post-vendita di apparecchi acustici personalizzati), Ciro Lombardo e Danilo Gallo, Founding Members LO.GA.MED srl ( forniture protesiche e traumatologiche, dispositivi medici) presenti all’evento anche con il loro brand “SILO” (cosmeceutica), Marco Ferretti, Chirurgo generale, Medico estetico, Chirurgo plastico, Eduardo Angeloni, Amministratore unico di AN.TRA.CINE srl, (produzione cinematografica) Lello Fusco, Amministratore unico della “LELLO FUSCO” srl, (settore preziosi ) Rossella Bentivoglio, imprenditrice nel segmento “Turismo”, nell’inusuale veste di scrittrice.

La serata, condotta dalla giornalista Maridi Vicedomini si articolerà tra momenti dedicati alla scienza, alla medicina all’ impresa e alle professioni e momenti di intrattenimento musicale. Ampio spazio anche alla moda con un tributo dell’High Fashion Designer Jamal Taslaq , già protagonista della passerella al Palazzo di vetro dell’Onu a New York nel 2014 in occasione dell’anno di solidarietà con il popolo palestinese; a seguire una capsule di “Country Chic”, la nuova collezione per l’Autunno Inverno 2025 / 26 di Eles by Ester Gatta, imprenditrice poliedrica, dedita con passione e professionalità anche allo show biz ed il defilè della new collection 2025 /26 del maestro pellicciaio Umberto Antonelli, sempre attento alle nuove tendenze con capi pregiati dai tagli perfetti e brillanti nuances. Per finire, dinner buffet curato da Laboratorio Bennato, FruttaRè, Dolce e Caffè, sponsor tecnici dell’evento con le prelibatezze by lo Chef della Casa di Villa Mazzarella.