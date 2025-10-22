New York Lounge a Milano è il "Paradiso":  ecco perché qui vanno forte i party più esclusivi nella capitale della moda ed economia

Luca Rossignoli 22 ottobre 2025 a

Qui sono passati i più grandi personaggi della movida milanese. Perché il New York Louge, nato nel 1976, resta un punto di riferimento a Milano, capitale della moda e dell'economia.

"I nostri Chef selezionano con cura le materie prime migliori per offrirvi un'esperienza gastronomica completa da colazione fino a cena", dicono i titolari che in quasi cinquant'anni di esperienza hanno visto passare migliaia di clienti in questo locale. Che- aggiungono -"si presta come location perfetta per le feste più esclusive e per i tuoi momenti più importanti".

Il locale ricorda la tradizione storica legata alla movida milanese.

“Abbiamo voluto e creato un lounge bar innovativo, che segua la moda e la tendenza rispettando la tradizione. Un punto di ritrovo fisso per la movida di Milano” raccontano Marco e Matteo - patron del New York. Il loro locale, ormai, da generazioni, regala emozioni ai loro clienti ed ai numerosi personaggi dello spettacolo che regolarmente frequentano il locale. “Vogliamo dare a tutti la possibilità di venire a trovarci dalla colazione fino al drink a notte fonda”, continuano. Qui hanno festeggiato lauree, compleanni, diciottesimi, eventi aziendali i più importanti personaggi del panorama dell'economia in Italia. Un punto di ritrovo della città a cui i milanesi (e non solo) sono legatissimi.