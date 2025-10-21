FORTE BIRRA – OKTOBERFEST 2025. Tre giorni di birra artigianale, street food e musica nello scenario unico di Forte Antenne

21 ottobre 2025 a

a

a

Beer Park e Forte Antenne presentano la prima edizione di Forte Birra - Oktoberfest, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 nella straordinaria cornice del Forte Antenne (Via del Forte Antenne 12, 00199 Roma RM).

LA PRIMA VOLTA DI FORTE BIRRA

Per la prima volta le mura storiche di Forte Antenne ospitano un festival interamente dedicato alla birra artigianale, con l’energia e l’allegria tipiche dell’Oktoberfest. Tre giorni di brindisi, divertimento e gusto, pensati per appassionati di birra e non solo.

SEI BIRRIFICI ARTIGIANALI

Al centro dell’evento ci saranno sei birrifici italiani, pronti a spillare le loro migliori creazioni. A completare l’esperienza, una selezione di street food per accompagnare ogni sorso con piatti sfiziosi e conviviali.

DJ SET E ATMOSFERA DI FESTA

Non solo birra e cibo: ogni giornata sarà animata da dj set, trasformando il festival in una grande festa collettiva, tra brindisi, risate e amicizia.

DATE E ORARI

Venerdì 24 ottobre: 18:00 - 02:00

Sabato 25 ottobre: 18:00 - 02:00

Domenica 26 ottobre: 18:00 - 00:00

INGRESSO

€10 ^ include bicchiere ufficiale da 0,4 L + 1 gettone (valido per un bicchiere da 0,2 L) Sistema gettoni:

1 gettone = bicchiere da 0,2 L

2 gettoni = bicchiere da 0,4 L

INFO

Organizzatori: Beer Park & Forte Antenne Email: [email protected]

Un invito aperto ad appassionati di birra, curiosi e amici del buon vivere:

Forte Birra - Oktoberfest non è solo un festival, ma un brindisi collettivo alla birra artigianale, al cibo di strada e alla bellezza di uno dei luoghi più suggestivi di Roma.