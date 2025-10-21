“Blu - Il colore dell'autismo”, presentato alla Festa del Cinema di Roma il docufilm con Eleonora Daniele

21 ottobre 2025 a

Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore Delegato Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il docufilm con Eleonora Daniele “Blu - Il colore dell’autismo”, prodotto da Libero Produzioni e realizzato in collaborazione con Rai Documentari per la regia di Marco Falorni.

Attraverso le storie di Pietro, Caterina, Ettore, Lorenzo, Iris e dei loro amici e famigliari il docufilm ha voluto accendere una luce di riflessione e di ascolto sul disturbo dello spettro autistico, una sindrome che ancora adesso fa paura, spaventa e allontana, ma dietro la quale si nascondono un mondo di passioni, sogni, risate, sorrisi. L’autismo è come il blu del mare: brillante d’estate ma profondamente scuro durante una tempesta.

Il docufilm non è solo una storia, ma è un racconto personale vissuto in prima persona da Eleonora Daniele attraverso il rapporto con suo fratello Luigi, affetto da autismo e recentemente scomparso. In questo fil rouge che tiene unite le vite dei protagonisti il messaggio che emerge è quello dell’amore: l’amore è l’energia che fa cambiare le cose, che fa rimanere uniti e che permette di costruire una normalità e un futuro.

Ambientato tra le colline liguri di Madrignano e le spiagge laziali di Anzio, “Blu – Il colore dell’autismo” è un docufilm poetico e drammatico sulla realtà dell’autismo che vuole comunicare un messaggio di speranza e di attenzione su questo mondo a volte ancora troppo nascosto ed escluso. Il docufilm ha visto anche la partecipazione di Ultrablu, un’associazione di Roma che promuove attività artistiche e culturali generate dalla neurodiversità. Nel docufilm infatti sono presenti 5 opere realizzate nell’atelier di Ultrablu dedicate alle storie dei protagonisti.