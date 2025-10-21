“The Right Side”: la voce della nuova destra giovanile torna con una seconda stagione tutta da ascoltare

21 ottobre 2025 a

Dopo il successo della prima stagione, “The Right Side” torna con una nuova serie di episodi che promettono di alzare il livello del dibattito politico giovanile in Italia.

Prodotto da AD Digital Consulting e ideato da Alessandro Fornaciari e Davide Adornetto, il podcast rappresenta un esperimento unico nel panorama italiano: uno spazio in cui la destra giovanile si racconta e si confronta con i grandi temi dell’attualità, senza filtri e senza timori.

A condurre il format è lo stesso Alessandro Fornaciari, affiancato da un team di voci diverse ma complementari: Eleonora Tomassi, giornalista e collaboratrice di Rudolph Giuliani; Riccardo Malighetti, avvocato; e Carlo Mastantuono, giovane imprenditore.

Insieme, i quattro protagonisti analizzano con lucidità, ironia e spirito critico le questioni che animano il dibattito pubblico: politica interna, libertà individuali, economia, cultura e società contemporanea.

L’obiettivo di The Right Side è chiaro: ridare voce a una generazione di giovani spesso ignorata, in un contesto giovanile tradizionalmente dominato da collettivi, occupazioni universitarie e movimenti antagonisti di sinistra.

Il podcast si propone come uno spazio libero e controcorrente, dove il pensiero conservatore e liberale può esprimersi senza etichette né stereotipi, aprendo al dialogo e al confronto civile.

La seconda stagione, attualmente in fase di lancio, introduce un format completamente rinnovato: più ospiti istituzionali, più dibattiti di sostanza e uno sguardo sempre più internazionale.

Ispirato all’esperienza americana di Turning Point USA fondata da Charlie Kirk, The Right Side mantiene una forte attenzione verso gli Stati Uniti e il movimento MAGA (Make America Great Again), con cui Fornaciari è Tomassi intrattengono un rapporto di vicinanza e interesse ideologico.

“Il nostro obiettivo - spiega Adornetto - è offrire ai giovani una piattaforma che non sia semplicemente politica, ma culturale. Un luogo in cui idee, visioni e valori possano confrontarsi liberamente, al di là delle appartenenze”.

Con una seconda stagione più ambiziosa e strutturata, “The Right Side” si conferma come una delle realtà emergenti più interessanti della nuova comunicazione politica italiana: una voce giovane, consapevole e alternativa, che non teme di stare “dalla parte giusta”.