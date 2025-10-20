Geely Italia nomina Claudia Coletta Head of PR

20 ottobre 2025 a

Roma, 20 ottobre 2025 - Geely Italia annuncia la nomina di Claudia Coletta come Head of Public Relations, con responsabilità sulla definizione e l’attuazione delle strategie di comunicazione esterna, media relations e relazioni istituzionali del Gruppo in Italia.

Nel suo nuovo ruolo, Claudia Coletta riporterà direttamente a Marco Santucci, Amministratore Delegato di Geely Italia e guiderà la comunicazione, automotive, corporate e di brand, supportando la crescita e il posizionamento di Geely nel mercato italiano.

Claudia Coletta vanta una solida esperienza nel mondo dell’informazione e della comunicazione istituzionale. Dopo una lunga esperienza presso ANSA, ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle Relazioni Istituzionali di diverse aziende, federazioni sportive e realtà pubbliche, consolidando competenze strategiche nel dialogo con stakeholder, enti e istituzioni.

“Siamo lieti di aver aggiunto Claudia alla squadra di professionisti che stiamo creando qui in Italia — ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia — la sua esperienza e sensibilità nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali rappresentano un valore aggiunto fondamentale per accompagnare la crescita di Geely Italia nel contesto nazionale”.