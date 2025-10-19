Xenia cresce e scala il podio del turismo italiano: quattro nuovi hotel e un tour operator entrano nella galassia del gruppo

19 ottobre 2025 a

a

a

Xenia S.p.A. Società Benefit accelera la sua corsa e scala il podio del turismo italiano, rafforzando la propria leadership nel settore dell’hospitality e ampliando la sua presenza nel mercato del turismo esperienziale.

Il gruppo, già punto di riferimento dell’ospitalità sostenibile e “made in Italy”, annuncia l’ingresso di quattro nuove strutture nella catena Phi Hotels e l’acquisizione del tour operator Italica DMC, mossa strategica che segna lo sbarco ufficiale nel settore dei viaggi e delle esperienze su misura.

Con questa operazione, Xenia consolida il suo modello integrato di accoglienza diffusa e porta a 17 il numero complessivo degli hotel attivi lungo la Penisola, dal Trentino alla Sicilia.

I nuovi ingressi arricchiscono il mosaico Phi Hotels con destinazioni simbolo dell’identità italiana:

•Hotel Bellamonte - Predazzo (Trento), nel cuore delle Dolomiti: un rifugio tra natura e tradizione alpina.

•Hotel Garden Area - Roma: l’eleganza dell’accoglienza contemporanea nel cuore della Capitale.

•Hotel Sighientu - Quartu Sant’Elena (Cagliari): il Mediterraneo più autentico, dove il mare incontra l’ospitalità.

•Hotel La Tonnara di Bonagia - Trapani: una storica tonnara trasformata in dimora sul mare, custode della cultura marinara siciliana.

A queste si aggiunge Italica DMC, nuovo tour operator del gruppo, destinato a integrarsi nel più ampio progetto di tour operating esperienziale che Xenia si appresta a lanciare su scala nazionale, con l’obiettivo dicostruire un’offerta completa che unisca ospitalità, viaggi e scoperta dei territori.

Xenia S.p.A. SB rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche e autentiche del panorama turistico nazionale. Il gruppo gestisce e coordina con la propria divisione Accommodation migliaia di pernottamenti ogni anno per clienti business, istituzionali e leisure.

Con la catena Phi Hotels, la piattaforma XeniatoBook e ora anche il nuovo Tour Operator, Xenia prosegue la costruzione di un ecosistema 100% italiano, in grado di coniugare innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori.

“Con l’ingresso delle strutture del Gruppo Italica Turismo e del tour operator Italica DMC - dichiara Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato e fondatore di Xenia - rafforziamo la nostra visione di ospitalità radicata nei territori e coerente con la filosofia che guida la crescita di Phi Hotels. Ogni hotel non è solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso all’Italia vera, fatta di persone, identità e saperi. Possiamo accompagnare il viaggiatore lungo tutto il suo percorso, dall’esperienza al pernottamento.”

Da oltre trent’anni, Xenia interpreta l’ospitalità come cultura d’impresa, unendo tecnologia, bellezza e rispetto per le comunità locali. La Società, certificata B Corp e Società Benefit, è quotata su Euronext Growth Milan e promuove un modello di sviluppo turistico capace di generare valore condiviso e misurabile.Con un piano industriale in continua espansione, Xenia conferma la propria missione: raccontare e far vivere l’Italia autentica, dal cuore delle città ai borghi più nascosti.