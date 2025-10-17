Vigna Ada Wine Festival – Ottobrata 2025. Un brindisi d'autunno tra vino, natura e musica nello scenario suggestivo di Forte Antenne

17 ottobre 2025 a

L’Associazione di Promozione Sociale Park Fest è entusiasta di presentare la quinta edizione del Vigna Ada Wine Festival, nella sua edizione autunnale, dal 17 al 19 ottobre 2025, presso la splendida cornice del Forte Antenne (Via del Forte Antenne 12, 00199 Roma RM).

Una festa che celebra il vino naturale nell’atmosfera dell’ottobrata romana

Dopo il successo della Spring Edition, Vigna Ada torna a ottobre con tre giorni che intrecciano la magia dell’autunno romano con i calici dei vignaioli naturali. Un appuntamento che unisce convivialità, cultura e musica, invitando il pubblico a scoprire un modo autentico e umano di vivere il vino.

I Vignaioli al Centro

Protagonisti indiscussi saranno i produttori indipendenti, pronti a raccontare la loro filosofia e a condividere vini che parlano di territorio, biodiversità e artigianalità. Ogni assaggio sarà un incontro diretto tra chi fa il vino e chi lo ama.

Degustazioni, Cibo Selezionato e Musica

Il festival proporrà un’accurata selezione gastronomica, pensata per valorizzare i vini in degustazione con ingredienti stagionali e di qualità. Le serate saranno animate da dj set e live performance, riempiendo Forte Antenne di festa, incontro e bellezza.

Domenica: il Market di Vigna Ada

Per chiudere il festival in bellezza, la domenica si arricchisce di un market speciale: non solo degustazioni, ma anche l’occasione di portarsi a casa bottiglie e prodotti selezionati, direttamente dagli artigiani. Un piccolo bazar d’autunno, con sorprese tutte da scoprire e la possibilità di acquistare i vini delle cantine presenti a prezzi da fiera.

Date e Orari

• Venerdì 17 ottobre: dalle 18:00 alle 02:00

• Sabato 18 ottobre: dalle 18:00 alle 02:00

• Domenica 19 ottobre: dalle 12:00 alle 22:00

Ingresso

Venerdì e Sabato — €15

Acquistabile su Xceed o direttamente all’evento

Include bicchiere da degustazione ufficiale + 3 gettoni

Mezzo calice: 1 gettone

Calice intero: 2 gettoni

Valore singolo gettone: €2,50

Domenica — Free Entry (per chi visita solo il market)

Per degustare i vini è necessario acquistare il calice al costo di €5 e i gettoni dal valore di €2,50

Mezzo calice: 1 gettone

Calice intero: 2 gettoni

Contatti e Info

Email: [email protected]

Un invito aperto ad appassionati, curiosi e amanti del buon vivere: Vigna Ada non è solo un festival, ma un brindisi collettivo all’autunno, alla terra e alla bellezza di fare bene.