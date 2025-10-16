Cinquant'anni anni di ITALPOL Vigilanza. Evento di solidarietà a favore di Komen Italia

Insieme per la prevenzione e la tutela della salute femminile

Roma, 16 ottobre 2025 - In occasione dello storico traguardo dei 50 anni di attività, ITALPOL Vigilanza S.p.A. ha scelto di trasformare la propria celebrazione in un evento di solidarietà e impegno sociale, rinnovando il proprio legame con Komen Italia. La serata, ospitata presso il Circolo di Casina Poste, è stata soprattutto una preziosa opportunità per riaffermare l’impegno di ITALPOL Vigilanza a favore della prevenzione e della salute delle donne.



Prevenire per proteggere: una missione condivisa



“Prevenire significa anticipare i rischi, ma anche proteggere oltre i beni, il benessere delle persone”, ha affermato il Cavalier Giulio Gravina, Owner di ITALPOL Vigilanza S.p.A. e anche Ambasciatore in rosa di Komen Italia. “Questo importante anniversario offre uno spazio per testimoniare che la sicurezza nasce sempre dall’attenzione, prima che il pericolo si manifesti. Un messaggio che trova piena sintonia anche con la missione di Komen Italia, da sempre impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione nella salute come chiave per ridurre l’incidenza dei tumori femminili e salvare vite, attraverso la diagnosi precoce, l’informazione e la ricerca. Il valore aggiunto di ITALPOL Vigilanza non risiede solamente nella tecnologia, ma anche nell’attenzione verso le persone: clienti, dipendenti e famiglie. Proprio questa coerenza ci ha permesso di crescere, ponendo sempre al centro il valore della persona”.



Secondo il Professor Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia: “Per un’associazione di volontariato, poter contare sul sostegno di un’azienda così prestigiosa e sensibile alle tematiche sociali rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a fare sempre meglio. Da oltre 25 anni Komen Italia è impegnata nella prevenzione e nella tutela della salute femminile e nella lotta ai tumori del seno, attraverso iniziative che aiutano le 56mila donne che ogni anno affrontano questa esperienza a intraprendere percorsi di cura più sereni e meno gravosi. Il nostro obiettivo è garantire l’accesso a cure di eccellenza e, al tempo stesso, fornire un supporto concreto per affrontare anche gli effetti psicologici che la malattia può generare. Molte donne guariscono, ma non sempre riescono a ritrovare pienamente il proprio benessere: è su questo fronte che siamo particolarmente impegnati. Il sostegno di ITALPOL Vigilanza rappresenta per noi un grande privilegio e una preziosa spinta a proseguire con ancora maggiore determinazione”.



Un esempio concreto di responsabilità sociale



ITALPOL Vigilanza ha creato questo evento per sostenere la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. Una testimonianza dell’azienda per affermare che il proprio patrimonio non è solo fatto di numeri e risultati, ma soprattutto di competenze, esperienza e valori messi a disposizione della collettività.



Un futuro più sicuro e solidale



Durante la serata, gli ospiti hanno ricevuto la cartolina della Campagna Nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, con la possibilità di offrire un libero contributo. Ottobre è il mese della prevenzione e, con una donazione minima di 20 euro, sarà possibile ricevere a casa il cofanetto con le regole della prevenzione e la spilla con l’iconico Ribbon Rosa, oltre alla possibilità di accedere gratuitamente a oltre 100 musei statali in tutta Italia, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura. La donazione verrà destinata all'implementazione delle attività della Carovana della Prevenzione di Komen Italia nel centro-sud Italia.



A tutti i partecipanti è stato, inoltre, regalato il fumetto “Il Creatore di un Sogno” realizzato da ITALPOL Vigilanza per celebrare i 50 anni di attività. Il fumetto vede la partecipazione di importanti firme del fumetto italiano come gli sceneggiatori Roberto Dal Prà e Massimiliano Filadoro e dell’illustratore Giancarlo Alessandrini. Il fumetto racconta attraverso le avventure di Tom e Luca, la continuità e l’evoluzione di ITALPOL Vigilanza dalla sua nascita negli anni ’70, immaginando un futuro prossimo in cui la sicurezza delle nostre vite resta una formula magica che continua a mettere insieme la passione e la competenza delle persone con la tecnologia e lo sviluppo dei sistemi.



Per maggiori informazioni sulla Campagna Nazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno di Komen Italia consultare il seguente sito web: prevenzione.komen.it







ITALPOL VIGILANZA S.P.A.



ITALPOL Vigilanza S.p.A. è una società di vigilanza privata, leader nel settore della sicurezza fisica e digitale, con un forte orientamento all’innovazione tecnologica fondata da Domenico Gravina nel 1975. Dopo 50 anni di attività, la società conta attualmente circa 4.000 collaboratori, con sedi diffuse su tutto il territorio nazionale isole comprese, con un fatturato annuo di quasi 200 milioni di euro e mira, attraverso la sinergia delle sue diverse aziende, a offrire soluzioni di grande efficacia. Il patrimonio di ITALPOL Vigilanza non è fatto solo di cifre, risultati e crescita, ma anche di sapere e di competenze di coloro che oggi guidano e portano avanti la società. Questo know-how, unito ai valori che si sono tramandati negli anni, ha contribuito a una considerevole espansione della realtà aziendale.



KOMEN ITALIA



Komen Italia è un’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Nasce nel 2000 a Roma, come affiliata di Komen di Dallas. Tra i suoi obiettivi: tenere alta l’attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione; sostenere le donne che vivono l’esperienza del tumore del seno; potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute; aiutare altre associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose.