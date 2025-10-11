Se.Log Logistica: efficienza, innovazione e persone al centro della crescita

11 ottobre 2025 a

Nata nel 2021, Se.Log Srl rappresenta oggi una delle realtà logistiche più dinamiche e strutturate del Lazio. Pur giovane nella sua forma societaria, l’azienda eredita un’esperienza ventennale maturata nel settore della logistica integrata, della movimentazione merci e della distribuzione a temperatura controllata, consolidandosi rapidamente come partner di riferimento per la gestione dell’intera supply chain.

Fin dall’inizio, Se.Log ha posto al centro della propria strategia qualità, innovazione e affidabilità, tre pilastri che guidano ogni scelta operativa e gestionale. L’azienda opera attraverso otto stabilimenti logistici, di cui sei gestiti direttamente e due indirettamente, distribuiti nelle principali aree del territorio laziale: Aprilia, Paliano, Santa Palomba, Pomezia, Roma e Guidonia.

Complessivamente, Se.Log gestisce oltre 130.000 metri quadrati di superfici logistiche, dotate di strutture moderne e di tecnologie avanzate per la gestione integrata dei flussi di magazzino e trasporto.

Oggi l’organico conta circa 276 risorse, tra dipendenti diretti e indiretti, coordinate da una direzione esperta e da responsabili di stabilimento altamente qualificati. Questa organizzazione capillare consente all’azienda di rispondere con tempestività ed efficienza alle richieste dei clienti, garantendo al contempo standard elevati di sicurezza, controllo qualità e tracciabilità dei processi.

Uno dei punti di forza di Se.Log è la dotazione tecnologica. L’azienda utilizza un Warehouse Management System (WMS) di ultima generazione, basato su radiofrequenza e voice picking, che consente di ottimizzare i tempi di lavorazione, ridurre gli errori e aumentare la produttività nelle operazioni di ricevimento, stoccaggio, prelievo e spedizione delle merci.

La digitalizzazione dei processi non è solo una scelta operativa, ma un elemento strategico che permette di mantenere elevati livelli di efficienza e di trasparenza nei confronti dei clienti.

L’offerta di servizi copre tutte le fasi della filiera logistica: movimentazione, stoccaggio, picking, gestione resi, ripallettizzazione, confezionamento conto terzi, gestione inventari, transiti e trasporti nazionali e internazionali.

A questi si aggiungono servizi accessori come facchinaggio, stampa dei documenti di trasporto, customer service dedicato e gestione cauzioni, per assicurare al cliente un unico interlocutore in grado di gestire ogni aspetto operativo.

La crescita dell’azienda è stata sostenuta anche da una forte rete di partnership, in particolare con importanti player del settore Food & Beverage, e da collaborazioni strategiche con enti formativi e universitari. Tra queste, spicca la partnership con l’Università di Roma Tor Vergata, che offre agli studenti di ingegneria la possibilità di svolgere tirocini curricolari presso le sedi Se.Log.

Un’iniziativa che conferma la volontà dell’azienda di investire sui giovani talenti e di promuovere l’innovazione come motore dello sviluppo.

Dal punto di vista economico, i risultati confermano la solidità del modello Se.Log: dai 3,6 milioni di euro di ricavi nel 2023, l’azienda ha raggiunto un fatturato previsto di 10 milioni nel 2024, con una crescita anno su anno del +180%.

Un risultato frutto di una gestione oculata, di una visione imprenditoriale chiara e di un impegno quotidiano volto a migliorare costantemente i processi.

Parallelamente, Se.Log ha avviato un ampio percorso di certificazione e conformità normativa, a conferma dell’attenzione verso la sicurezza, la qualità e la sostenibilità.

L’azienda è impegnata nell’ottenimento delle certificazioni ISO 9001:2015 (Qualità), ISO 14001:2015 (Ambiente), ISO 37001:2016 (Anticorruzione) e ISO 45001:2018 (Sicurezza sul lavoro), con conclusione prevista entro marzo 2024.

Inoltre, è in corso l’implementazione del Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, volto a garantire piena trasparenza e correttezza nella gestione aziendale.

La missione di Se.Log è chiara: offrire ai propri clienti un servizio logistico completo, efficiente e sicuro, costruendo partnership durature basate su fiducia e competenza.

Attraverso una struttura solida, un team qualificato e un approccio orientato alla continua innovazione, Se.Log si propone di essere non solo un fornitore di servizi, ma un vero partner strategico, capace di accompagnare le aziende nella loro crescita.

In un mercato in costante evoluzione, Se.Log guarda al futuro con una visione precisa: continuare a investire in tecnologia, persone e sostenibilità, consolidando il proprio ruolo come punto di riferimento per la logistica nel Centro Italia.