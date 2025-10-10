Taglio del nastro con cocktail a Fontanella Borghese per Baglioni

10 ottobre 2025 a

Flash, brindisi, baci e una cascata di gioielli. Serata di mondanità per l'opening curato dall’organizzatrice di eventi Ilaria de Grenet, della nuova sede della Gioielleria Baglioni in via della Fontanella di Borghese, che ospiterà una selezione di gioielli realizzati con la migliore manifattura nazionale grazie alla collaborazione con orafi e gemmologi di livello. Fondata nel 1985 in via dei Baullari, la Gioielleria Baglioni si è affermata nel tempo come punto di riferimento per la qualità e l’eccellenza dell’artigianato italiano. Nella nuova sede, nel cuore storico della Città Eterna, pezzi unici si affiancheranno a creazioni più versatili, pensate per essere indossate ogni giorno. Al cocktail di apertura sono arrivati circa trecento ospiti accompagnati dalle note di un duo di violini, per un’atmosfera suggestiva, dal sapore fiabesco. Tra i presenti anche Roberto Ciufoli, Stefania Orlando, Angela Melillo, Milena Miconi, Carolina Marconi, Monica Marangoni, Samanta de Grenet, Sofia Bruscoli, Samuel Peron, Beatrice Luzzi, Janet de Nardis, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Sabino Zaba, Patrizia Pellegrino, Adriana Volpe, Stefano Pantano.