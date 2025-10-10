Mercoledì Talks. Appuntamento il 15 ottobre: i segreti della biennale

Ideati da Maddalena Santeroni , quattro incontri che si tengono nella splendida cornice del museo nazionale etrusco di villa giulia a Roma

Il segreto è il fil rouge che lega i quattro mercoledì TALK, ciclo di incontri ospitato dal museo nazionale etrusco di villa giulia a Roma e ideati da Maddalena Santeroni, presidente del premio arte: sostantivo femminile.

L’iniziativa si propone di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita, della memoria, della cronaca. Come protagonisti, grandi nomi della cultura e del pensiero italiano: Simona Argentieri, Paolo Di Paolo, Marco Marchetti, Arianna Mortelliti, Maddalena Santeroni e Alessandro Sciortino.

“Nascosto, celato, recondito, misterioso, intimo, privato e a volte clandestino: sono alcuni tra i tanti sinonimi, anche di diverso significato, che definiscono il segreto: svelarlo vuol dire far emergere la vera sostanza delle cose, sollevando il velo metaforico che la copre _- sostiene Maddalena Santeroni. “_Con questo intento ho ideato i mercoledì talk attraverso i quali cercheremo, discutendone, di rivelare qualche segreto che si cela dietro a personaggi , temi , notizie e che resta nascosto tra le pieghe”.