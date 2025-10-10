Dispositivo di sentenza causa civile Antonio Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
COLOGNESI dott. Enrico Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1090/2021 posta in deliberazione all’udienza del 28.05.2025
TRA
Dott. ANTONIO ESPOSITO, nato a Sarno il 18.12.1940, Codice Fiscale SPS NTN 40T18 1438F, residente in Roma alla Via Camillo Sabatini n. 150, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro BIAMONTE (PEC: [email protected]), con domicilio eletto in Roma, Via Pistoia n. 6.
APPELLANTE
CONTRO
Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l) in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: [email protected]), con domicilio eletto in Roma, Via Girolamo Savonarola n. 6.
Dott. Gian Marco Chiocci, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: [email protected]), con domicilio eletto in Roma, Via Girolamo Savonarola n. 6.
Dott. Luca Rocca, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: [email protected]), con domicilio eletto in Roma, Via Girolamo Savonarola n. 6.
APPELLATI
PQM
La Corte di Appello Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Dott. Antonio Esposito avverso l'Ordinanza n. 1178/2021 del 23/01/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. 1178/2021 del 23/01/2021, condanna in solido "Il Tempo S.r.l.", il Dott. Gian Marco Chiocci e il Dott. Luca Rocca al risarcimento dei danni in favore del Dott. Antonio Esposito, che liquida in via equitativa nella somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
ORDINA la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e con la medesima evidenza dell'articolo in questione, sul quotidiano cartaceo "Il Tempo", nonché sulla sua edizione online, a spese degli appellati.
CONDANNA in solido "Il Tempo S.r.l.", il Dott. Gian Marco Chiocci e il Dott. Luca Rocca alla rifusione delle spese, diritti e onorari di difesa del doppio grado di giudizio in favore del Dott. Antonio Esposito, in € 6.600,00 per il primo grado ed in € 7200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre all'importo dei contributi unificati.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2025
Il Presidente Il Consigliere Estensore