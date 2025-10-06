Società Italiana di Psichiatria Sociale: sul gioco d'azzardo è efficace la prevenzione attiva e multilivello

Ugo Grattielli 06 ottobre 2025 a

Durante il congresso della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS), tenutosi il 3 ottobre a Firenze, il tema del gioco d’azzardo è stato al centro di un confronto che ha messo in evidenza l’importanza della prevenzione e della salvaguardia della salute mentale, superando l’approccio puramente proibizionistico che ha caratterizzato le politiche italiane dell’ultimo decennio.

Il prof. Andrea Fiorillo, segretario della SIPS, ha ricordato che “sia fondamentale mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione”.

Anche il prof. Giuseppe Brugnoli, segretario della Società, ha ribadito come “la prevenzione e l’informazione rappresentano strumenti imprescindibili per contenere i rischi legati all’azzardo patologico”.

A conclusione degli interventi, il prof. Giovanni Martinotti ha evidenziato la necessità di un approccio strutturato e su più livelli:

“La prevenzione primaria deve passare dalla razionalizzazione sia dell’offerta che della domanda di gioco. È fondamentale affiancare a questo interventi di psicoeducazione, che aiutino a diffondere messaggi chiari e corretti sui rischi dell’azzardo, e promuovere strumenti come i registri di autoesclusione, che consentono al giocatore di proteggersi in prima persona. Accanto a queste strategie, il miglioramento dell’offerta di cura, lo sviluppo di terapie farmacologiche innovative e l’applicazione di tecniche di brain stimulation rappresentano ulteriori strumenti con cui affrontare la dipendenza da gioco. Solo agendo in maniera integrata su più livelli potremo rendere questa problematica meno incidente e ridurre il suo peso clinico e sociale.”

Dalla discussione è emersa con chiarezza la necessità di passare da un modello di divieto a un modello di prevenzione attiva, basato su informazione, educazione e percorsi terapeutici coordinati, strumenti ritenuti decisamente più efficaci nel ridurre i danni del gioco patologico e nel tutelare la salute mentale della popolazione.