Manifestazione a Parma

04 ottobre 2025 a

Riceviamo e pubblichiamo:

Spett.le Direttore,

Io sottoscritto Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità del Comune di Parma, in relazione all’articolo pubblicato in data 3 ottobre 2025 a firma di Luigi Frasca dal titolo “Proteste Pro Pal, due assessori e due consiglieri del Pd occupano i binari a Parma”, espongo quanto segue.

Nell’articolo si afferma che io avrei preso parte all’“occupazione dei binari” presso la stazione ferroviaria di Parma.

Tale circostanza è del tutto falsa e infondata: ho partecipato, come moltissimi cittadini, ad un corteo pacifico, nell’ambito dei tanti che sono sorti e stanno nascendo in tutta Italia, in modo pacifico, e che hanno come obiettivo sollevare l’attenzione sul genocidio del popolo palestinese, che si è diretto fino alla stazione, ma non sono mai sceso né ho mai sostato sui binari.

Attribuirmi un fatto simile significa accreditare la partecipazione ad una condotta che non ho mai posto in essere, con evidente grave danno alla mia immagine personale e istituzionale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, chiedo la pubblicazione della presente rettifica con pari evidenza tipografica e nello stesso spazio riservato all’articolo contestato, senza commento o nota redazionale.

Distinti saluti,

Francesco De Vanna

Io sottoscritta Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi educativi e Transizione digitale del Comune di Parma, in relazione all’articolo pubblicato in data 3 ottobre 2025 a firma di Luigi Frasca dal titolo “Proteste Pro Pal, due assessori e due consiglieri del Pd occupano i binari a Parma”, espongo quanto segue.

Nell’articolo e nel titolo si afferma che io avrei preso parte all’“occupazione dei binari” presso la stazione ferroviaria di Parma.

Tale circostanza è del tutto falsa e infondata: ero presente, come moltissimi cittadini, ad un corteo pacifico, nell’ambito dei tanti che sono sorti e stanno nascendo in tutta Italia, che hanno come obiettivo sollevare l’attenzione sul genocidio del popolo palestinese. Ho seguito il corteo che si è diretto, nel suo percorso, fino alla stazione, ma non sono mai scesa né ho mai sostato sui binari.

Attribuirmi un fatto simile significa riportare e dare evidenza ad un fatto che non si è verificato e a una condotta che non ho mai posto in essere, pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, chiedo la pubblicazione della presente rettifica con pari evidenza tipografica e nello stesso spazio riservato all’articolo contestato, senza commento o nota redazionale.

Distinti saluti,

Caterina Bonetti

Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale