Spaziani (Confedilizia): "La proposta di revisione del Pnrr annunciata dal ministro Foti va nella giusta direzione"

Simone Russomanno 30 settembre 2025 a

a

a

“Per quanto riguarda la casa, la proposta di revisione del Pnrr annunciata in Senato dal Ministro Foti va nella giusta direzione". A dirlo Giorgio Spaziani, presidente di Confedelizia. "Chiunque abbia esperienza al proposito - spiega - sa che l’obiettivo della creazione di 60.000 posti letto per studenti universitari fuori sede entro il 30 giugno 2026 è ben difficile da raggiungere per via di una serie di ostacoli che i singoli progetti si trovano ogni giorno a dover affrontare in sede locale. Ben venga, dunque, la prospettata attivazione di uno strumento finanziario finalizzato a superare questi ostacoli e a raggiungere pienamente l’obiettivo, portando così a 100.000 i posti letto disponibili nel Paese”.