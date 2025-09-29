Autotorino eccellenza italiana sulle politiche per le risorse umane

29 settembre 2025 a

a

a

Autotorino, dealer automotive italiano di riferimento, continua il percorso di valorizzazione delle strutture aziendali e, dopo essersi sottoposto ad un rigoroso percorso di certificazione, si è attestato, unico del proprio settore, tra le 151 eccellenze italiane riconosciute nel 2025 dal Top Employers Institute per le politiche e strategie di risorse umane e la loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro.La certificazione “Top Employers” è rilasciata annualmente a seguito del raggiungimento e della soddisfazione di alcuni elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey su sei macroaree in ambito risorse umane. Tre approfonditi audit condotti da inizio 2025 hanno esaminato e analizzato 20 diversi aspetti e le rispettive Best Practice: tra questi, iniziative per le risorse umane, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, “Diversity, Equity & Inclusion”, benessere.

Il Programma attivato da Top Employers, autorità globale nel campo delle strategie di Human Resources, nel 2025 ha riconosciuto e certificato più di 2,400 Aziende "Top Employers" in 125 Paesi di tutto il mondo. “Ottenere un riconoscimento importante come questo e nell’anno del nostro 60° anniversario – commenta Plinio Vanini, presidente di Autotorino - consacra gli sforzi e le attenzioni che l’azienda e l‘incredibile squadra che la compone hanno posto in essere per creare un positivo ambiente di lavoro.