Autotorino eccellenza italiana sulle politiche per le risorse umane
Autotorino, dealer automotive italiano di riferimento, continua il percorso di valorizzazione delle strutture aziendali e, dopo essersi sottoposto ad un rigoroso percorso di certificazione, si è attestato, unico del proprio settore, tra le 151 eccellenze italiane riconosciute nel 2025 dal Top Employers Institute per le politiche e strategie di risorse umane e la loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro.La certificazione “Top Employers” è rilasciata annualmente a seguito del raggiungimento e della soddisfazione di alcuni elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey su sei macroaree in ambito risorse umane. Tre approfonditi audit condotti da inizio 2025 hanno esaminato e analizzato 20 diversi aspetti e le rispettive Best Practice: tra questi, iniziative per le risorse umane, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, “Diversity, Equity & Inclusion”, benessere.
Il Programma attivato da Top Employers, autorità globale nel campo delle strategie di Human Resources, nel 2025 ha riconosciuto e certificato più di 2,400 Aziende "Top Employers" in 125 Paesi di tutto il mondo. “Ottenere un riconoscimento importante come questo e nell’anno del nostro 60° anniversario – commenta Plinio Vanini, presidente di Autotorino - consacra gli sforzi e le attenzioni che l’azienda e l‘incredibile squadra che la compone hanno posto in essere per creare un positivo ambiente di lavoro.