Il Premio San Gennaro World 2025 ad Antonio Buono nella nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”

Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell’ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San Gennaro World 2025, è stato consegnato ad Antonio Buono, imprenditore digitale e filantropo, il riconoscimento come primo premiato assoluto della nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”, ideata dal patron e direttore artistico Gianni Simioli, voce storica di RTL 102.5.

Il premio, consegnato da Marta e Claudia, figlie di Loredana, rappresenta un momento di profonda riconoscenza e testimonia il legame di lunga data che unisce Antonio Buono a Simioli e alla sua famiglia. Amico fraterno da oltre 25 anni, considerato “un terzo fratello” e custode del ricordo di Loredana, Antonio porta con sé valori autentici, radicati nella generosità e nella sensibilità di chi mette le proprie competenze e il proprio cuore al servizio degli altri, con una passione sincera per la musica e la poesia.

La motivazione del premio

«Il Premio San Gennaro World è un progetto straordinario, complesso e impegnativo al quale si lavora un anno intero. Non sarebbe possibile arrivare sul sagrato del Duomo di Napoli senza una rete di amici che sostengono me e il premio con consigli, incontri, suggerimenti. Quest’anno ho deciso di inaugurare una nuova sezione, nel segno e nel sentimento fondamentale della riconoscenza: la sezione “Amici del Premio San Gennaro”.

Lui è un filantropo e affermato imprenditore nel settore della tecnologia digitale. Amico e fratello da 30 anni, presente nella vita mia e di Loredana. A lui esprimo la mia riconoscenza, soprattutto per le discussioni e i confronti che ci hanno fatto crescere entrambi.» — Gianni Simioli, Patron e Direttore Artistico del Premio San Gennaro World

Chi é Antonio Buono?

Visionario e innovatore nel campo del digitale, Antonio Buono si distingue da sempre per il suo impegno sociale e culturale. Filantropo generoso, ha accompagnato negli anni progetti e iniziative con spirito di condivisione e sensibilità, contribuendo a diffondere valori di umanità e solidarietà.

Appassionato di musica e poesia, ama intrecciare il mondo dell’impresa con quello dell’arte e della cultura, portando avanti una visione in cui la tecnologia si sposa con l’umanità e la bellezza.

Il riconoscimento al Premio San Gennaro World 2025 suggella un legame profondo fatto di amicizia, crescita reciproca e memoria condivisa.