Associazione italiana ospedalità privata: una serata tra cultura e convivialità

L’Associazione Italiana Ospedalità Privata del Lazio, guidata dal Presidente Maurizio Pigozzi, ha promosso una serata speciale che ha saputo unire riflessione, cultura e convivialità. L’evento, svoltosi giovedì 25 settembre presso le Officine Farneto, ha rappresentato un’occasione unica per coniugare il valore della condivisione scientifica e professionale con la forza aggregante della musica. Il convegno di apertura ha visto la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo sanitario, istituzionale ed economico, tra cui il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che hanno offerto importanti spunti di riflessione sul futuro della sanità italiana e sul ruolo delle strutture private accreditate. Un dibattito costruttivo, finalizzato a stimolare confronto e prospettive innovative per il settore. «Questa serata – ha dichiarato il Presidente di AIOP Lazio, Maurizio Pigozzi – vuole essere un momento di dialogo e condivisione, capace di unire la dimensione professionale e scientifica con quella culturale e relazionale. La sanità italiana ha bisogno di visione e di collaborazione, e AIOP intende continuare a offrire occasioni di confronto aperto