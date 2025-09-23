L'hotel “The Edition Lake Como” apre le sue porte al pubblico

Drees & Sommer italia ha affiancato il team di Project Management nella riqualificazione dell'ex Hotel Britannia, trasformandolo in una raffinata struttura a 5 stelle affacciata sul lago di Como

Con il fondamentale contributo di Drees & Sommer, che ha affiancato il team di Project Management lungo tutte le fasi del progetto, The Edition Lake Como rinasce a nuova vita. Dopo tre anni di intensa e delicata rigenerazione, il completo restyling dell’hotel affacciato sul Lago di Como è stato portato a termine: l’ex Hotel Britannia, storica struttura a 3 stelle di Cadenabbia, è stata trasformata in una raffinata struttura a 5 stelle, pensata per offrire un’esperienza di ospitalità turistica di alta gamma.

Drees & Sommer - presente in oltre 50 Paesi, e da più di 25 anni stabilmente operativa anche in Italia – ha fornito servizi di assistenza al Project Management durante tutte le fasi progettuali: dal concept iniziale, passando per la progettazione, fino alla costruzione.

Attraverso un supporto puntuale e calibrato per ogni fase, Drees & Sommer ha contribuito a gestire l’intero processo in modo fluido e organizzato. Il monitoraggio costante di tempi e costi ha garantito al cliente un tracciamento continuo delle attività di progetto, elemento chiave per il raggiungimento dell’obiettivo di eccellenza prefissato.

L’intervento ha posto al centro il comfort degli ospiti, trasformando le circa 300 camere della struttura originaria, risalente ai primi dell’Ottocento, in 148 nuove camere e suite più ampie, eleganti e dotate di tutti i comfort moderni.

La riqualificazione ha previsto anche l’ampliamento del complesso con un nuovo corpo di fabbrica, che ospita servizi essenziali per un hotel di alto livello: parcheggi, sale meeting, palestra e una moderna ed elegante SPA.Questa trasformazione ha permesso di valorizzare l’edificio storico, coniugando eleganza, funzionalità e accoglienza in un ambiente completamente rinnovato.

The Edition Lake Como torna così a splendere, con un’attenzione particolare alla sostenibilità energetica e al rispetto della storia architettonica della struttura. L’hotel è oggi dotato delle più avanzate tecnologie, offrendo un’esperienza di ospitalità di alta gamma in una location d’eccezione, tra le montagne di Bellagio e gli spettacolari panorami del Lago di Como.

“Siamo veramente felici – ha commentato Oliver Mantinger, Managing Director di Drees & Sommer Italia – di essere presenti come Drees & Sommer con un progetto di eccellenza come The Edition Lake Como nel segmento dell’hotellerie di lusso, che assorbe oggi circa il 45% degli investimenti nel settore del real estate alberghiero in Italia. La continua crescita di questo settore dipende sicuramente anche dall’attenzione sempre più frequente di ospiti e proprietari ai temi di sostenibilità e innovazione. Oggi più che mai la rimodernizzazione e la riqualificazione sono diventate la scelta primaria degli investitori, che hanno capito il potenziale che gli edifici possono ancora avere. Con il giusto supporto e una programmazione e controllo efficienti si possono infatti raggiungere ottimi risultati sia a livello tecnico che monetario”.