Giornata dell'Alzheimer, l'Ircss San Raffaele di Roma si illumina di viola

Foto: Ircss San Raffaele

Letizia Santucci 21 settembre 2025 a

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’IRCCS San Raffaele di Roma si illumina di viola: un gesto simbolico per accendere l’attenzione su una malattia che, silenziosamente, porta via i ricordi.

Con questa iniziativa il San Raffaele rinnova il suo impegno nella ricerca, nella cura e nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, perché “non dimenticare” significa lottare insieme contro una patologia che ti fa dimenticare.