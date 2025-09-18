Padova, 8 anni di Deliveroo: premiati i migliori ristoranti della città

18 settembre 2025 a

Deliveroo celebra i suoi otto anni a Padova con il premio “Miglior ristorante della Città 2025”. La classifica è stata stilata prendendo in esame le valutazioni lasciate dai clienti – da 1 a 5 stelle – ai ristoratori presenti in piattaforma da almeno un anno e che hanno superato una soglia consistente di ordini.

Al primo posto Wok Time - Padova, che ha conquistato i clienti con le sue specialità cinesi takeaway; un’attività il cui nome si rifà alla padella a fondo arrotondato e bordi alti, molto diffusa nella cucina asiatica. Segue Antica Focacceria Fiorentina, simbolo della tradizione toscana trapiantata in Veneto, e luogo ideale per gustare una tipica schiacciata. Al terzo posto, la Ravioleria al Portello, apprezzata per l’artigianalità e tradizionalità dei suoi ravioli cinesi fatti a mano.

“Padova è una città con un patrimonio gastronomico straordinario, capace di unire tradizione e innovazione. Siamo felici di aver consolidato in questi otto anni la nostra presenza. Vogliamo proseguire nel nostro impegno, avvicinando i clienti e le migliori realtà locali, creando ulteriore valore aggiunto. Con questo riconoscimento celebriamo nostri partner più apprezzati che si distinguono per qualità, impegno e capacità di rispondere al meglio alle richieste dei consumatori”, ha dichiarato Andrea Zocchi, Managing Director Deliveroo Italia.

Wok Time si è aggiudicato anche il titolo di “Ristorante preferito dai rider”, riuscendo a distinguersi per puntualità e gentilezza anche agli occhi di chi vive ogni giorno la città. “Siamo orgogliosi di essere stati premiati da Deliveroo come miglior ristorante della città”, ha commentato Chiara Wong di Wok Time - Padova. “È un riconoscimento che valorizza il nostro impegno quotidiano e la passione che mettiamo nel proporre piatti autentici e di qualità. Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia e Deliveroo per l’opportunità di farci conoscere, crescere insieme e farci raggiungere ancora più clienti. Inoltre, avere il gradimento dei rider è per noi una soddisfazione ulteriore, a conferma della nostra attenzione nel creare un flusso puntuale che possa migliorare il lavoro di tutti.”

Ecco nel dettaglio la Top 10 dei ristoranti preferiti dai padovani:

1. Wok Time - Padova

2. Antica Focacceria

3. Ravioleria al Portello

4. Green Pizza Padova

5. Buddha Indian Restaurant

6. PokeTime - Padova

7. Spiller

8. Ristorante Ginkgo Sushi

9. Yami Rosticceria Cinese - Padova

10. Zen Take Away

Il food delivery continua a crescere anche a Padova. Per quanto riguarda i tipi di cucina, il giapponese è quella che nell'ultimo anno ha registrato la crescita più significativa (+99%). Seguono “pasta e pizza” (+66%) e poke (+41%).

Accanto alla classifica generale e al premio per il ristorante preferito dai rider, Deliveroo ha voluto assegnare anche il titolo “Miglior performance”, per la maggior crescita degli ordini sulla piattaforma nell’ultimo anno. Ad aggiudicarselo è stato Poké Time - Padova, che ha interpretato al meglio il posizionamento nella piattaforma, intercettando una domanda crescente e conquistando i clienti con le sue bowl fresche e personalizzabili.

"Ricevere il riconoscimento per la miglior performance è per noi una grande soddisfazione e evidenzia quanto la collaborazione con Deliveroo sia uno strumento importante per la crescita della nostra attività. Nell’ultimo anno tramite la piattaforma abbiamo registrato un aumento di oltre il 150% e Deliveroo rappresenta più del 50% del nostro fatturato. Tutto questo è per noi un grande stimolo a migliorare, continuando a proporre ingredienti freschi e combinazioni sempre nuove", ha commentato Ji Xiaoxin, proprietario di Poké Time - Padova.