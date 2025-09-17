"Sogesid: oltre le polemiche, sono stati aggiudicati 3 accordi per 240 milioni di lavori. Ora serve fare squadra per l'Emilia-Romagna" 

Lo ha dichiarato Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, in occasione del RemTech Expo 2025

17 settembre 2025 a

a

a

“Per ricordare: Sogesid è entrata in campo a fianco del Commissario Figliuolo, attraverso un Accordo Quadro Generale sottoscritto nel gennaio 2024. A questo accordo, da luglio 2024 in poi, hanno iniziato ad aderire i Comuni che erano soggetti attuatori. Oggi, a che punto siamo? Abbiamo fin dall’inizio mappato tutti gli interventi: li abbiamo inquadrati, rimodulati, approfondendo il quadro conoscitivo con tutte le indagini geologiche necessarie. Indagini che non erano mai state realizzate, e che abbiamo condotto noi". Lo ha dichiarato Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, in occasione del RemTech Expo 2025.

"Siamo ora in una fase avanzata: abbiamo attivato e portato a termine un processo complesso di organizzazione e programmazione. Abbiamo già affidato Accordi Quadro di esecuzione per un valore complessivo di 240 milioni di euro. Di questi, 95 milioni riguardano interventi che corrispondono a cantieri pronti a partire immediatamente. Siamo dunque entrati a pieno titolo nella fase esecutiva.

Abbiamo supportato tutti i Comuni nelle Conferenze di servizi. Inoltre, abbiamo fatto un passo in più con il Ministero della Cultura: un protocollo sottoscritto con tre Regioni e con il Commissario ha consentito di snellire le attività paesaggistiche sugli interventi. Grazie all’utilizzo di protocollo, questi interventi sono stati inquadrati in modo chiaro, accelerando i tempi delle conferenze di servizi.

Oggi ci siamo messi a disposizione, in modo integrato, insieme ai Commissari di Governo: prima Figliuolo, oggi Corsi. Lavoriamo in sinergia con i Comuni, in modo coeso e operativo.

Per questo motivo non comprendiamo perché, in certi momenti, vengano rivolti attacchi pretestuosi alle società dello Stato — e in particolare a Sogesid — quando stiamo lavorando in completa sinergia con il Commissario Curcio e con tutti i comuni. Dalla Regione è arrivato un attacco, con dichiarazioni del Presidente secondo cui Sogesid e Consap fermerebbero le attività e bloccherebbero i lavori. Ma i dati dicono altro. Noi crediamo che questa sfida si possa vincere solo facendo squadra, tutti insieme, Regione compresa. Siamo un’unica squadra. E siamo, tutti, Emilia-Romagna.”