È nato "FORTE E CHIARO": il podcast dedicato alla dizione e alla comunicazione efficace

Luca Rossignoli 17 settembre 2025 a

a

a

Nasce Forte e Chiaro!,il nuovo podcast ideato e condotto da Rose Chiacchierini, attrice e conduttrice, che porta al centro dell’attenzione un tema tanto affascinante quanto universale: l’arte di parlare chiaro e di comunicare con consapevolezza.

Prodotto da Factory Lab e Rogiosi Editore, il podcast sarà disponibile dal 10 settembre ogni mercoledì, per 14 appuntamenti, su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme digitali.

Ogni puntata sarà un viaggio tra suoni, parole e curiosità linguistiche, alternando episodi di vera e propria formazione sulla dizione a momenti più leggeri e conviviali con ospiti d’eccezione. L’obiettivo? Offrire strumenti concreti per migliorare il proprio modo di comunicare, senza mai dimenticare il piacere del gioco, della scoperta e dell’ironia.

Il format prevede infatti due parti: lezioni di dizione, con consigli pratici e spunti immediatamente applicabili e conversazioni con ospiti del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

Tra i protagonisti di questa prima stagione: Rossella Erra, Gennaro Marco Duello, Danilo Ruggiano, Silvia Uras, Felisia Ingenito, Emanuele d’Onofrio, Naike Orilio, Roberta Minervino, Bruno Caricchia e Luca Facente.