La moda parigina di Soeur sbarca nel cuore della Capitale

La moda parigina sbarca nel cuore della Capitale. Già presente in una cinquantina di punti vendita in Europa, a Parigi, Londra, Milano, Bruxelles, Madrid e Anversa, e in una rete di oltre 500 wholesaler internazionali, il marchio francese Soeur inaugura la sua prima boutique a Roma in via Dei Due Macelli 59. Dopo l’apertura del suo flagship store milanese di oltre 200 mq, questa seconda boutique italiana si sviluppa al piano terra su una superficie di quasi 80 mq a due passi da piazza di Spagna. Il negozio, che si trova in uno splendido edificio storico, tra materiali preziosi, eleganza raffinata e linee organiche, celebra in bellezza l'espansione di Soeur in Italia.

Creato nel 2007 da Angélique e Domitille Brion, il marchio parigino incarna una precisa idea della moda parigina senza tempo, con i suoi tagli, i suoi bellissimi materiali e un senso di purezza. Presente oggi a livello internazionale, il marchio continua la sua diffusione e amplia le sue categorie, in particolare con Frère, un guardaroba per uomo lanciato nell’ottobre 2024, e con le categorie accessori, calzature e gioielli, che si arricchiscono ininterrottamente stagione dopo stagione.

Domitille Brion, direttrice artistica di Soeur spiega: “Soeur significa un guardaroba che sfuma i confini, un guardaroba aperto, che prende in prestito dall'uomo per un look sempre più femminile. Significa capi che portano una visione moderna e ispiratrice della femminilità: sincera, sensibile, elegante, inclusiva, Non importa l'età o lo stile, voglio che tutte le donne che si vestono da noi si sentano comprese e valorizzate".