Virtus Gvm Roma, la serata di gala al ristorante stellato Pipero

Dopo i video di sostegno arrivati da Francesco Totti e Fiorello, la Virtus Gvm Roma ha vissuto ieri sera un altro momento speciale. La nuova squadra del patron Ettore Sansavini e del presidente di Team Service Emilio Innocenzi si è infatti ritrovata al ristorante stellato Pipero per una serata di festa e condivisione insieme a tanti sostenitori. Al fianco della società numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale romano e di grandi realtà internazionali come Panasonic, McDonald’s e la MashFrog di Edoardo Narduzzi. Presenti anche l’intera rosa della squadra e lo staff tecnico. La serata ha assunto un carattere fortemente istituzionale grazie alla partecipazione di figure di spicco come Antonella Aurigemma, presidente del Consiglio regionale, Luciano Nobili, Mario Ciarla, capogruppo del Partito Democratico, e il giornalista Pierluigi Pardo. Un appuntamento che conferma entusiasmo e sostegno intorno al progetto della Virtus Gvm Roma, pronta a vivere una nuova stagione da protagonista.