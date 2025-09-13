“Masterclass in COPD”: L'Ospedale San Carlo di Nancy ospita la prima edizione dedicata a medici e infermieri  

13 settembre 2025 a

Il 13 settembre 2025 Ospedale San Carlo di Nancy di Roma ospiterà la I° Edizione della Masterclass sulla Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), un evento scientifico e formativo rivolto sia a medici che infermieri con il coinvolgimento attivo di pazienti ed associazioni del settore e che vedrà la partecipazione istituzionale della Regione Lazio e dell’Ordine dei Medici di Roma.

L’obiettivo della Masterclass, accreditata con 8 crediti ECM e 4 ECM per l’approfondimento dedicato agli infermieri, nasce con l’obiettivo di approfondire la conoscenza della BPCO offrendo una panoramica aggiornata sulle strategie terapeutiche, la gestione multidisciplinare e le innovazioni più recenti del campo.

Con la partecipazione attiva di specialisti provenienti da strutture di eccellenza l’evento si propone come un momento di formazione avanzata, confronto clinico e sensibilizzazione, in cui scienza ed esperienza diretta dei pazienti si incontrano per migliorare i percorsi di cura.

Il programma, sotto la Responsabilità Scientifica del Dott. Pier-Valerio Mari – Specialista in Pneumologia presso Ospedale San Carlo di Nancy –, prevede sessioni dedicate alla gestione dei seguenti aspetti:

Le riacutizzazioni di BPCO e le strategie terapeutiche di trattamento e prevenzione;

L’infiammazione di tipo 2 e il ruolo degli eosinofili e della terapia biologica;

La fibrosi polmonare idiopatica e progressiva;

Il nodulo polmonare e la gestione multidisciplinare del tumore polmonare;

La gestione integrata delle comorbidità con una particolare attenzione al tema cardiovascolare e della malnutrizione/sarcopenia;

L’individuazione dei treatable traits in BPCO ed il ruolo dei device elettromedicali.

Un valore aggiunto dell’iniziativa è la sezione “Dal Fiato al Coraggio”, in cui alcuni pazienti porteranno la loro esperienza diretta e testimoniando inoltre il ruolo fondamentale delle relative associazioni come l’associazione PAZIENTI BPCO, l’associazione pazienti UN RESPIRO DI SPERANZA e l’associazione pazienti ALCASE.

“La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) rappresenta la terza causa di morte a livello mondiale e la seconda condizione per impatto sul carico assistenziale del nostro SSN – spiega il dott. Mari. Le ultime evidenze scientifiche e gli aggiornamenti devono essere coniugati con un attivo networking sul territorio e la sinergia con gli altri specialisti. Questa I° edizione si propone un obiettivo ambizioso: una “Masterclass” per ritrovare la centralità del paziente e porre il trattamento della BPCO secondo una nuova prospettiva. Tutti insieme”.