Dennis Borghetti, una vita dedicata alla nightlife: l'incontro con Steven Basalari

Quell'incontro ha segnato, sicuramente, la vita di Dennis Borghetti. Classe 1993, originario di Sarezzo, Borghetti è oggi direttore del Qi Clubbing di Erbusco, uno dei club più iconici e conosciuti d’Italia: il punto di riferimento del je-set. Da sempre ha la passione per la nightlife e riesce a costruire relazioni, progetti che lo portando ad essere un punto di riferimento.

Dopo le prime esperienze come PR nei locali bresciani, arriva l’incontro con Steven Basalari - imprenditore bresciano, influencer di grido nel mondo dei social. Quell'incontro segna una svolta: Borghetti entra al Number One, dove si distingue per la capacità di organizzare eventi e valorizzare la comunicazione. In seguito, gestisce il Kakao e nel 2019 approda al Qi Clubbing, acquisito dalla famiglia Basalari con l’obiettivo di rilanciarlo e riportarlo al centro della scena italiana.

La pandemia del 2020 lo porta a nuove sfide, come la collaborazione con il Riobo di Gallipoli, esperienza che gli permette di crescere ulteriormente e di rafforzare una rete di contatti a livello nazionale. Nel 2023 arriva anche la chiamata della Papeete Beach di Milano Marittima, un’opportunità che coglie con entusiasmo e che conferma la sua versatilità nel gestire realtà diverse.

Il suo cuore, però, resta a Erbusco. Oggi Dennis guida il Qi con entusiasmo e determinazione, lavorando ogni giorno per renderlo non solo un locale, ma un punto di riferimento culturale e sociale per intere generazioni di appassionati della nightlife. “Non so dove mi porterà il futuro – racconta – ma sono certo che con costanza e dedizione si possano raggiungere sempre i propri obiettivi”.