Quando Guzzanti prese in giro La7 con Purgatori: “Atlantide? Zero” - VIDEO

Qualche settimana fa, in occasione del ritorno in onda di Atlantide, il programma di Andrea Purgatori, un video ha fatto il giro di Instagram diventando virale. A pubblicarlo era stata la pagina “Retrotv708090”: un finto spot “alla rovescia”, con protagonisti Corrado Guzzanti nei panni di Padre Pizzarro e lo stesso Purgatori.

Nel filmato, il giornalista avverte il personaggio di Guzzanti: «Stiamo sistemando le telecamere, per La7». «Che è La7?» chiede lui. «Un canale televisivo…». «Ah sì, ricordo… come no, come no. Che fa il 2». Il “2” inteso come share del 2%.

A quel punto Purgatori, fuori campo, prova a correggere: «No, veramente fa ascolti molto più alti». Ma Padre Pizzarro insiste: «No, fa il 2. Gli regaliamo noi qualcosa, ma fa il 2. Quando Don Matteo va oltre, vi passiamo noi un po’ di pubblico. Anche il tuo programma, Atlantide, bellissimo eh, quello su Michelangelo… quanto ha fatto?». «350mila», risponde il conduttore. «No, zero ha fatto. Li abbiamo tolti da Don Matteo solo perché ti chiami Purgatori, che poi è un nostro marchio».