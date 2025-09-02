Stop al dolore da artrosi: al Sant'Andrea la tecnica mini-invasiva che ridà mobilità

02 settembre 2025 a

Le patologie infiammatorie e l'artrosi interessano il 13% della popolazione colpendo le articolazioni e causando dolore, rigidità e limitazione del movimento. Nell’approccio terapeutico un importante sostegno è rappresentato da una innovativa tecnica di Radiologia Interventistica su pazienti con patologia artrosica: l’embolizzazione articolare del ginocchio. Ce ne parla il professor Michele Rossi, responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale di Radiologia Interventistica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea.



Ma cosa è l’embolizzazione articolare?

“Si tratta dell’immissione di materiale in piccole arterie utile a interrompere localmente e temporaneamente la circolazione del sangue. Una tecnica diffusissima e consolidata nella Radiologia Interventistica. La novità importante è la sua applicazione alle arterie dirette alle articolazioni nel trattamento delle patologie infiammatorie e degenerative quale l'artrosi. Viene proposta come alternativa per i pazienti che non rispondono a terapie farmacologiche o fisioterapiche e non desiderano sottoporsi a interventi chirurgici più invasivi, come la sostituzione protesica o anche nelle forme infiammatorie dolorose post protesi”.

Come avviene l’operazione e quali sono i tempi di recupero?

“Si tratta di una procedura minimamente invasiva, eseguita in Day Surgery con bassissimo rischio di complicanze e un recupero più rapido. Il sollievo dal dolore inizia generalmente a manifestarsi entro due settimane dalla procedura. Una soluzione efficace per il controllo del dolore, riducendo o eliminando la necessità di farmaci antinfiammatori e antidolorifici”.

Nel Lazio, l'embolizzazione articolare viene eseguita presso l'Azienda ospedaliero- universitaria Sant'Andrea, all'interno dell'Unità Operativa di Radiologia Interventistica. Il team è composto dal Prof. Michele Rossi, responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale di Radiologia Interventistica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma e dal Dott. Aleksejs Zolovkins, entrambi medici radiologi con vasta esperienza nel campo della radiologia interventistica. La Radiologia Interventistica ha concordato un protocollo di studio e di arruolamento con i responsabili delle unità operative di Ortopedia, Prof. Maffulli e di Fisiatria, Prof.ssa Vulpiani, dell’ospedale Sant’Andrea. Per informazioni o per prenotare una visita di Radiologia Interventistica è possibile collegarsi al sito www.radiologiainterventistica.com (dove i pazienti potranno conoscere meglio questa disciplina e anche le altre innovative attività svolte dal nostro centro riguardanti patologie benigne o maligne) oppure telefonando ai numeri 06-9939 (CUP regionale) 063377- 5391 – 5651 muniti di prescrizione del medico curante per visita di radiologia interventistica o prima visita radiologica o rivolgendosi allo sportello ALPI. La visita ambulatoriale selezionerà i pazienti sui quali è stata accertata la non responsività a trattamenti tradizionali farmacologici o infiltrativi, condizione essenziale per effettuare l’intervento”