Deliveroo for Work: sempre più aziende scelgono il food delivery in ufficio

Il pranzo in ufficio si fa sempre più digitale. A confermarlo sono i dati di Deliveroo for Work, la divisione B2B di Deliveroo dedicata alle aziende: nel secondo trimestre del 2025, il numero di clienti aziendali è cresciuto del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, per un totale di oltre 5.000 imprese attive.

Le città con il maggior numero di aziende clienti sono Milano, Roma, Bergamo, Torino, Firenze e Bolzano. I settori più rappresentati? Consulenza, finanza, affari legali, marketing e media, vendita al dettaglio, tecnologia, produzione di eventi e film, con un crescente interesse verso soluzioni flessibili per la pausa pranzo e il benessere dei dipendenti.

Ma cosa si ordina in azienda? Tra i piatti più richiesti spiccano cucina italiana, sushi, panini, poke, hamburger e pizza – un mix che conferma il desiderio di varietà e qualità, anche sul posto di lavoro.

L’offerta di Deliveroo for Work si è arricchita con nuovi servizi pensati per il mondo corporate:

● Events: soluzioni food & beverage su misura per gli eventi aziendali in presenza.

● Gift Cards: benefit sempre più usati come premio per dipendenti o regalo per clienti.

● Fruit Box Office: consegna di ceste di frutta e snack direttamente in ufficio.

Un segnale chiaro di come il food delivery stia diventando parte integrante della cultura aziendale, accompagnando riunioni, pause pranzo e momenti speciali.

Deliveroo è un servizio di consegne pluripremiato fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Deliveroo collabora con circa 178.000 tra i più amati ristoranti, negozi di alimentari e partner di vendita al dettaglio, nonché con circa 130.000 rider per offrire la migliore esperienza di consegna on-demand al mondo. Deliveroo ha sede a Londra e uffici in tutto il mondo. Deliveroo opera in 9 mercati, tra cui Belgio, Francia, Italia, Irlanda, Kuwait, Qatar, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.