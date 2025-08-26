Le stelle d'Europa e la Nazionale azzurra protagoniste su Sky e Now di ‘Fiba Eurobasket 2025'

26 agosto 2025 a

a

a

Le stelle più luminose del basket europeo si sfidano da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre sui parquet di FIBA EuroBasket 2025, in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’edizione 2025 dei Campionati Europei regalerà emozioni, equilibrio e spettacolo e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontarla minuto per minuto.

Con una novità: il canale Sky Sport Basket, la nuova “casa” per tutti gli appassionati dei canestri, si sposta e da domani, mercoledì 27 agosto, sarà disponibile al canale 205 della line up di Sky.

Sky Sport Basket sarà il punto di riferimento di FIBA EuroBasket 2025, con le dirette delle sfide, almeno due per ogni giornata di gare, degli studi pre e post (in diretta anche su Sky Sport 24) delle partite che vedranno in campo la Nazionale Azzurra, affidati alla conduzione di Francesco Bonfardeci, così come gli studi quotidiani di presentazione e commento degli incontri.

La Nazionale Azzurra giocherà i match della prima fase alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro): in postazione commento, i telecronisti delle partite dell’Italia saranno Flavio Tranquillo e Davide Pessina mentre l’inviata Gaia Accoto si occuperà delle interviste ai protagonisti. Gli altri incontri saranno raccontati dai giornalisti della squadra basket di Sky Sport, tra i quali Geri De Rosa e Andrea Solaini, con i commenti tecnici di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi.

IL BASKET DI SKY - I Campionati Europei FIBA EuroBasket 2025 sono il primo evento della stagione 2025/2026 del grande basket nella Casa dello Sport di Sky. Sky Sport Basket, il nuovissimo canale che dal 27 agosto gli abbonati troveranno al 205 di Sky, riunirà il basket italiano, europeo e statunitense in una destinazione unica per gli appassionati. Per le prossime 3 stagioni, infatti la Serie A di basket LBA sbarca su Sky e NOW, con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, su Sky e NOW tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, per la quale Sky ha acquisito anche i diritti per la trasmissione in chiaro. Da fine settembre su Sky e NOW l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA. Oltre ai match in diretta anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.