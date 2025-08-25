Presentati a San Felice Circeo i finalisti del premio letterario nazionale Racconti di Sabaudia

25 agosto 2025 a

Presentati ieri sera nella suggestiva piazza del Comune di San Felice Circeo i finalisti del premio letterario Racconti di Sabaudia giunto alla sua undicesima edizione. Illustrati dalla giornalista Patrizia Vacalebri che ha condotto la serata insieme alla curatrice del libro Maria Costici, gli autori dei racconti in concorso hanno presentato al pubblico le loro brevi opere che hanno spesso toccato anche temi legati al disagio adolescenziale. I dodici finalisti in rappresentanza di Roma, Latina, Terracina e Sabaudia si contenderanno l'ambito premio finale. Due giurie al lavoro quella popolare che vota attraverso un'app apposita di Esri Italia e una d'onore con il suo Presidente Giovanni Malago'.

Un progetto editoriale senza scopo di lucro quello dei Racconti di Sabaudia, sostenuto da Enel e Ferrovie dello Stato Italiane, che ha come fine quello di incrementare la lettura dei libri e incentivare la scrittura aperta a chiunque non sia uno scrittore. Dieciassettemila libri regalati durante l'estate sul litorale laziale da Gaeta a Civitavecchia e agli imbarchi dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci rendendo questo libro giramondo, il più letto tra le nuvole. Nella serata organizzata dalla Proloco di San Felice Circeo, che ha visto tra i presenti anche il vincitore dei Racconti di Sabaudia della scorsa edizione il giornalista Fabrizio Giona, il delegato alla cultura di San Felice Circeo Angelo Guattari ha lanciato l'idea di un Turismo Culturale del territorio Pontino che possa fare scoprire sempre di piu le innumerevoli bellezze archeologiche di un luogo, quello del Circeo e del suo Parco, tra i più suggestivi e affascinanti d'Italia.