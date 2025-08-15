Pelle e sole: la prevenzione dermatologica post-estate è un gesto d'amore per la salute

L'eccellenza di Artemisia Lab presso il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. – Via Piave 76, Roma

15 agosto 2025 a

a

a

Il sole: alleato e nemico della pelle. L’estate è sinonimo di luce, mare, relax e spensieratezza. Tuttavia, l’esposizione prolungata ai raggi solari, spesso senza un’adeguata protezione, può lasciare sulla nostra pelle più che un’abbronzatura dorata: può causare danni silenti ma significativi, che vanno dalla secchezza e iperpigmentazione fino a lesioni precancerose e tumori cutanei.

Come sottolinea il dermatologo americano Dr. Howard Murad, "La pelle è lo specchio della nostra salute. Prendersene cura significa investire sul nostro futuro."

Perché la prevenzione post-estate è fondamentale

Terminata la stagione estiva, è il momento ideale per sottoporsi a un controllo dermatologico. I mesi successivi all’esposizione solare rappresentano una finestra preziosa per:

valutare la salute generale della pelle,

identificare eventuali anomalie o lesioni sospette,

trattare i danni solari accumulati,

ricevere consigli personalizzati su come rigenerare la pelle e proteggerla nel lungo termine.

Check-up dermatologico: cosa comprende

Un controllo dermatologico completo presso il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. – Via Piave 76, Roma, struttura della rete Artemisia Lab, include:

Mappatura dei nei (videodermatoscopia ad alta definizione),

Analisi di eventuali lesioni cutanee sospette,

Valutazione dello stato generale della pelle (idratazione, elasticità, pigmentazione),

Consulenza per trattamenti rigenerativi post-estivi (peeling chimici, biorivitalizzazione, laser dermatologici),

Educazione alla prevenzione e all’autocontrollo periodico.

L'eccellenza di Artemisia Lab nella dermatologia preventiva

La rete Artemisia Lab è un punto di riferimento nella diagnostica e nella prevenzione dermatologica, grazie a:

Equipe specializzate in dermatologia clinica e oncologica,

Tecnologie di ultima generazione per l’analisi cutanea non invasiva,

Percorsi personalizzati di prevenzione e trattamento, costruiti sulla base delle esigenze di ogni paziente,

Presenza capillare sul territorio, con centri facilmente accessibili e prenotazioni rapide anche online.

Presso il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., in Via Piave 76 – Roma, Artemisia Lab garantisce un servizio di alta qualità, rapido ed efficace, per accompagnare ogni paziente in un percorso di prevenzione dermatologica completo e professionale.

Un invito alla prevenzione attiva

Settembre e ottobre sono i mesi migliori per programmare un check-up della pelle. Non aspettare che piccoli segnali diventino problemi più grandi. L’approccio proattivo alla salute cutanea può fare la differenza, soprattutto nella diagnosi precoce di condizioni potenzialmente gravi, come il melanoma o altri tumori della pelle.

Prenota il tuo check-up dermatologico con Artemisia Lab

Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. – Via Piave 76, Roma

Contattaci o visita il sito www.artemisialab.it per prenotare la tua visita al 06-42100