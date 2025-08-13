Sanità, Giuliano (UGL Salute): "Le aggressioni non vanno in ferie. A Castellammare ennesimo scempio ai danni degli operatori sanitari"

13 agosto 2025 a

"Le aggressioni non vanno in ferie e purtroppo ci troviamo a commentare l'ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario", così dichiara in una nota Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale dell’UGL Salute, in merito a quanto accaduto a Castellammare di Stabia.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Piazza Matteotti, presso l’abitazione di un 28enne già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di agitazione. Sul posto era presente anche il personale del 118, che ha provveduto a sedare l’uomo per poi trasferirlo all’ospedale Maresca di Torre del Greco.

"Una volta giunto presso il pronto soccorso – spiega Giuliano – il 28enne, appena sceso dall’ambulanza, ha aggredito violentemente il personale sanitario e due guardie giurate. Nel caos generale, ha messo a soqquadro i locali del pronto soccorso, danneggiando attrezzature e materiali, tra cui un PC e un monitor. È l’ennesimo scempio ai danni di chi, con professionalità e tra mille difficoltà, garantisce ogni giorno l’assistenza sanitaria ai cittadini."

Il giovane è stato arrestato con l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale e al personale sanitario, ed è in attesa di giudizio. Le conseguenze dell’aggressione hanno coinvolto tre medici – con prognosi rispettivamente di 3, 7 e 10 giorni – e due guardie giurate, entrambe con una prognosi di 5 giorni.

"A tutti loro va la nostra piena solidarietà e vicinanza – conclude Giuliano –. Chiediamo alla Regione Campania interventi urgenti e concreti: non possiamo più accettare che le nostre denunce restino inascoltate mentre la sicurezza degli operatori sanitari viene sistematicamente ignorata."