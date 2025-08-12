Gennaro Coppola: “Vista Mare” e il segreto di un successo costruito con passione

12 agosto 2025 a

Gennaro Coppola, produttore e autore napoletano, firma Vista Mare, in onda il sabato alle 12.00 su Rai 1 con la conduzione di Federico Quaranta e Diletta Acanfora. Un format che, puntata dopo puntata, ha saputo conquistare il pubblico nazionale grazie a un lavoro di squadra fondato sulla dedizione e sulla ricerca della qualità. Coppola sottolinea come il segreto del successo risieda nell’impegno costante di una troupe unita, animata da passione e professionalità condivise. La scelta delle località da raccontare non è mai casuale. L’Italia, afferma, è un mosaico di bellezze uniche e di luoghi ancora poco conosciuti, e selezionare le mete significa immergersi in una ricerca minuziosa, mirata a regalare agli spettatori un’esperienza autentica. L’obiettivo, anche in questa stagione, è stato quello di offrire un “viaggio da casa” a chi non può spostarsi, aprendo finestre su territori affascinanti e identitari.

Il rapporto con i conduttori è un capitolo a parte. Coppola descrive la collaborazione con Quaranta come straordinaria: un professionista colto, meticoloso e capace di raccontare i luoghi con emozione sincera. Al suo fianco, Diletta Acanfora ha confermato il suo talento, mostrando empatia e naturalezza nel dialogo con le realtà locali. Per Coppola, Vista Mare non è solo intrattenimento: è cultura viva. Raccontare le tradizioni, preservare le identità territoriali e trasmetterle al pubblico è ciò che rende il programma diverso da molti altri. Nonostante il successo nazionale, non intende abbandonare i format regionali. La Campania – ricorda il produttore – è stata la culla dei suoi primi traguardi televisivi, grazie a progetti come Mattina Live, e a questa terra sente di dover restituire parte di ciò che ha ricevuto.

Sul futuro, la visione è ampia: l’Italia offre infiniti spunti e non basterebbero cento edizioni per esaurirli. La missione resta quella di continuare a scoprire e valorizzare nuovi tesori, intrecciando storie, luoghi e persone. Parallelamente, Coppola ammette di desiderare più tempo da dedicare al territorio campano. Sul fronte professionale, però, il ritmo non rallenta: nei prossimi due anni, l’obiettivo è realizzare almeno dieci nuovi format, unendo progetti di respiro nazionale a iniziative radicate nei territori. Per lui, televisione e vita condividono lo stesso principio: raccontare con autenticità, costruire con passione e non dimenticare mai le proprie radici.