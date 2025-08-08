Ginevra Terracina trionfa al Torvaianica Open: sua l'undicesima edizione

08 agosto 2025 a

Grinta, solidità e determinazione: una settimana da incorniciare per Ginevra Terracina che conquista l’undicesima edizione del Torvaianica Open sul rosso del Roman Sport City. La giovane atleta del Tennis Roma ha battuto in finale Miriana Galietta con il punteggio di 7-5 6-4, al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena.

Terracina ha mostrato grande maturità durante tutto il torneo: dopo aver superato Finja Matuella, Sofia Santoro e Martina Tozzi, ha saputo gestire con lucidità anche i momenti più delicati della finale. La sfida contro Galietta è stata equilibrata, con entrambe le giocatrici protagoniste di scambi intensi e cambi di fronte. Decisiva, alla fine, la freddezza della romana nei punti chiave e la capacità di reagire nei momenti di difficoltà. Il torneo, organizzato da Pass Un Mare di Sport, ha riscosso grande successo anche grazie all’alto livello delle partecipanti.