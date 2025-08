“Il Borgo dei Desideri” 2025: una notte sotto le stelle nei Borghi più belli d'Italia

01 agosto 2025 a

Domenica 10 agosto 2025 torna l’appuntamento più atteso e “desiderato” dell’estate “borghigiana”: Il Borgo dei Desideri, uno degli eventi simbolo dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia, giunto alla sua quinta edizione, organizzato in simultanea da moltissimi dei comuni aderenti alla rete. Nella suggestiva notte di San Lorenzo, il 10 agosto, i borghi che organizzano l’evento si trasformeranno in luoghi incantati, dove residenti e visitatori potranno affidare i propri desideri al cielo stellato, nella speranza che si avverino, proprio come si fa da sempre osservando le stelle cadenti. Dal tramonto all’alba, piazze, giardini segreti, fontane antiche e ponti silenziosi dei Borghi più belli d’Italia riceveranno i desideri di abitanti e visitatori: in ogni borgo sarà possibile scrivere il proprio desiderio e lasciarlo nel luogo speciale segnalato dal comune (un pozzo, una fontana, un giardino…), creando un filo invisibile che unisce cuore, memoria e territorio. Il tema del 2025 invita ciascuno a rivolgere uno sguardo interiore, immaginando un futuro migliore per sé stessi.

Il tema dei desideri da esprimere nell’evento di quest’anno è: “Se io fossi………farei ……..” una riflessione libera e creativa su ciò che si vorrebbe essere e ciò che si vorrebbe realizzare nella propria vita. Un piccolo gesto di consapevolezza e aspirazione personale che, lasciato in uno spazio magico del borgo, si trasforma in una promessa al proprio futuro. Osservazioni guidate del cielo, spettacoli teatrali e musicali, installazioni artistiche, visite culturali e degustazioni tipiche animeranno vicoli, piazze e giardini, esaltando l’immenso patrimonio dei piccoli centri italiani, luoghi che hanno sempre più bisogno di essere promossi e conosciuti.

“Il Borgo dei Desideri” – dichiara il Presidente dei Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi - non è solo contemplazione e sogno: ogni borgo proporrà un ricco programma di iniziative collaterali che renderanno la serata ancora più viva e coinvolgente. Dopo il successo della Notte Romantica, celebrata a giugno in tutta la rete dei borghi, il Borgo dei Desideri rappresenta il secondo grande evento dell’estate. Una notte da vivere con il naso all’insù, lasciandosi guidare dalla bellezza dei luoghi e dalla forza dei propri sogni”. Tutti i desideri raccolti saranno esaminati da una giuria che selezionerà i tre più originali e significativi, premiandoli con un cofanetto SmartBox dei Borghi più belli d’Italia. Scopri i borghi partecipanti, i programmi e tutti i dettagli su: www.borghipiubelliditalia.it

I PROGRAMMI





CERVO

La nostra incantevole marina é pronta ad accogliervi anche quest’anno, per celebrare tutta la magia della notte di San Lorenzo. Vi aspettiamo quindi in spiaggia, nell’area del Pilone, per una serata sotto le stelle: non dimenticate di portare con voi il vostro desiderio del cuore, chissà che non sia proprio quello vincente...

Ore 19 Aperitivo in spiaggia al tramonto con Dj Set

Il pozzo di San Patrizio: pesca di beneficienza a sostegno della Proloco Progetto Cervo Ore 21.30 “Un mare di stelle, giochi di luce in spiaggia, a cura di FioreMatto Asd.

A seguire, la Premiazione del Concorso Il Borgo dei Desideri 2025 Festeggia nel Borgo di Cervo.

PALAZZUOLO SUL SENIO (DAL 9 ALL’11 AGOSTO)

Spettacoli di artisti di strada e circensi in un borgo a lume di candela, concerti e Dj set.

GROTTAMMARE

Nelle vie e nelle piazze del “vecchio incasato” tanti giochi di ruolo e da tavolo nell’edizione 2025 di Giochi in Grotta

MONTECASSIANO

ore 18 Visita guidata gratuita su prenotazione al 320.7404643

ore 20.15 Apericena sotto le stelle a cura della Proloco Montecassiano (prenotazione al 320.7404643) MUSICA LIVE con Ludovica Gasparri (voce) Daniela Corradini (violino) Gabriele Gelo Signorino (Piano)

ore 22.30 Dj SHAKE (dj set) COCKTAIL’S & DREAMS by Francesco il Buongestore (Cocktail’s bar)

Per tutta la sera sarà possibile visitare la nostra grotta magica con il pozzo dei desideri, scrivere il proprio desiderio e partecipare al concorso di Borghi più belli d'Italia Osservazione stelle cadenti e pianeti con telescopi a cura dell’astrofilo Daniele Principi

SAN GINESIO

– Ritrovo presso l’Ufficio Turistico I.A.T. (via G. Matteotti), registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale informativo. Ore 17:30 – Inizio del "Tour del borgo antico": visita guidata gratuita alla scoperta del centro storico.

Ore 19:00 – Esprimi il tuo desiderio presso il “Pozzo di San Nicola”, nel suggestivo Chiostro di Sant’Agostino.

Ore 20:00 – Cena libera nei ristoranti del borgo.

Ore 22:00 – Aspettando le stelle cadenti: momento di osservazione del cielo e suggestioni notturne dai giardini del Colle Ascarano.

CASTELNUOVO DI PORTO

Visita del Borgo e della Rocca Colonna sul tema delle stelle

A seguire aperitivo in terrazza