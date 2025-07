Sanità, a Venezia il nuovo polo ricerca scientifica e Intelligenza artificiale

29 luglio 2025 a

Il nuovo centro internazionale di Venezia: un hub che sorgerà nella zona del Lido di Venezia, all’ex ospedale al mare, che porterà ricerca e sviluppo legato all’intelligenza artificiale per quanto riguarda il mondo della sanità. Un campus che potrà ospitare sino a 900 lavoratori, con aree non solo dedicate ai target di development, ma anche al benessere quotidiano della comunità stessa che andrà a formarsi: dalle abitazioni alle aree commerciali passando per strutture per il tempo libero e anche un lido.

Un progetto – MARE – di cui Drees & Sommer Italia sarà l’azienda di project management. Un riferimento consolidato nel cosmo dei grandi progetti di rigenerazione riguardanti l’urbanistica e l’innovazione tecnologica nello “Stivale”.

THOMAS DEMETZ, DREES & SOMMER ITALIA: ACCOMPAGNIAMO CLIENTE DA SELEZIONE APPALTATORI A INDIVIDUAZIONE GARE

“In questa fase del progetto – racconta ad AGEEI Thomas Demetz, Head of Hospitality at Drees & Sommer Italia – stiamo accompagnando il cliente nella selezione degli appaltatori e nell’individuazione delle diverse gare da svolgere: stiamo parlando di un progetto complesso, che non può essere svolto con una sola gara. Ma non solo: abbiamo consigliato il cliente anche rispetto alla tipologia di appalti e di contratti da affrontare. Un tema delicato che richiede un approccio ai contratti anche più innovativo rispetto al solito, capace di raccogliere la parte gestionale del progetto”.

“Negli ultimi anni – aggiunge Demetz – nel mondo delle costruzioni si sono affermate forme contrattuali estremamente innovative. Il target rende più espliciti i tipici rischi di una gara: la trasparenza passa attraverso i contratti “Open book” o “Prezzo Massimo Garantito”, che riteniamo di voler adottare per la maggior parte delle opere. Inoltre non dobbiamo dimenticare che vi saranno anche alcune elaborazioni preliminari più classiche per mettere a terra il progetto, con corpi d’opera limitati”.

“L’obiettivo – specifica – è quello di assorbire le tipiche volatilità di una gara d’appalto, che fa fatica in origine ad essere esaustiva: noi cerchiamo appunto di gestire in anticipo queste volatilità”.

Infine sulle possibilità di visione rispetto ad un’ancor più ampia rigenerazione urbana dell’area, Thomas Demetz, Head of Hospitality at Drees & Sommer Italia afferma: “Siamo già adesso al lavoro in questa direzione su macerie e la triturazione delle stesse. Al momento non c’è una chiara indicazione, ma è evidente che proporremo al cliente la nostra visione”.

"Il progetto Mare è una straordinaria occasione per valorizzare un sito storico e trasformarlo in un centro di innovazione con una forte vocazione internazionale. Il nostro impegno come Project Manager è guidare l’intero processo con competenza, visione e attenzione agli obiettivi del cliente", commenta Oliver Mantinger, Managing Director di Drees & Sommer Italia.Tra i protagonisti del nuovo ecosistema scientifico, CompuGroup Medical Italia (CGM Italia) - leader globale nel software sanitario - che si è già impegnata a far confluire al Campus fino a 100 ricercatori, confermando la vocazione tecnologica e internazionale dell’iniziativa.Un aspetto centrale del progetto è il dialogo tra ambiente costruito e natura: il campus prevede infatti la riqualificazione di oltre 21 km² di area verde, in piena armonia con l’unicità paesaggistica della laguna veneziana.Con il progetto Mare, Drees & Sommer Italia consolida il proprio ruolo come partner di riferimento nel panorama dei grandi progetti di trasformazione urbana e innovazione tecnologica in Italia.