Deliveroo: cresce del +1300% il pet delivery

Le consegne di cibo e prodotti per animali sono in forte crescita. In vacanza con i migliori amici degli uomini. Il cibo per gli animali si ordina attraverso Deliveroo, la piattaforma leader nel food delivery

29 luglio 2025 a

In occasione del Friends Day, Deliveroo celebra uno dei legami più autentici e quotidiani: quello tra gli esseri umani e i loro animali domestici. Cani, gatti e piccoli animali da compagnia sono sempre più parte integrante della vita familiare, e lo sono anche nella spesa: quella per il loro benessere, le coccole e la cura quotidiana.In questo contesto, la partnership tra Deliveroo e Arcaplanet – attiva da Aprile 2025 – ha introdotto una nuova esperienza d’acquisto: facile, veloce, accessibile nella maggior parte delle città italiane e nelle località balneari, e pensata per rispondere a bisogni specifici degli animali, grazie alla presenza in piattaforma di 385 store in 373 città italiane.Nei primi 4 mesi di collaborazione, i dati confermano un trend di crescita estremamente positivo: cresce la domanda di prodotti pet food nel delivery, con picchi in contesti urbani ma anche nei comuni minori e nelle periferie, dove la comodità del servizio fa la differenza. I prodotti più richiesti sono cibo umido per gatti, cibo umido per cani, seguiti da gabbie e lettiere.

“L’amore per i nostri animali si manifesta nei piccoli gesti quotidiani, anche nella spesa” – commenta Francesco Sireci, Head of New Verticals, Deliveroo Italy – “Con i negozi di pet food come Arcaplanet, offriamo un’esperienza comoda e personalizzata, che risponde ai bisogni pratici dei clienti e al desiderio di prendersi cura con amore degli animali, i migliori amici che fanno parte delle nostre famiglie. Stiamo andando incontro alla domanda dei nostri consumatori e nel secondo quarter del 2025 abbiamo registrato una crescita degli ordini del cibo e prodotti per animali addirittura superiore al 1300%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.” Friends Day diventa così il pretesto perfetto per raccontare un’evoluzione concreta: quella di una spesa sempre più personalizzata, emotiva e responsabile, anche per i nostri amici animali. E con l’estate alle porte, anche più attenta alle esigenze del periodo.