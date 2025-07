Vittoria a Philadelphia per Alessio Sakara: il Legionario conquista il ring BKFC e punta ora al titolo mondiale a Roma

28 luglio 2025 a

Debutto con vittoria per Alessio Sakara, che nella notte americana di venerdì ha fatto il suo ingresso trionfale nel mondo della boxe a mani nude, sconfiggendo prima del limite l’esperto Erick Lozano sul ring della Promotion BKFC a Philadelphia. Un esordio storico per il fighter romano, che non solo ha riportato in alto il tricolore italiano nella promotion di riferimento mondiale per il Bare Knuckle, ma ha anche lanciato un segnale forte in vista di un possibile titolo mondiale che potrebbe disputarsi in Italia già il prossimo 25 ottobre.

Il match, atteso da settimane e seguito in diretta streaming in tutto il mondo, ha confermato le qualità di Sakara: potenza, lucidità tattica, e quell’inconfondibile mentalità da guerriero che lo ha reso un simbolo delle MMA italiane e internazionali. Nonostante un taglio al sopracciglio subito già nella prima ripresa, incidente frequente nella boxe senza guantoni, il Legionario ha mantenuto sangue freddo e controllo, portando pressione costante a Lozano, che è invece un veterano del circuito BKFC.

A inizio della seconda ripresa, la svolta, sotto una sequenza di colpi rapidi e pesanti, Lozano si è inginocchiato, incapace di proseguire. L’arbitro non ha esitato a decretare il KO tecnico, facendo esplodere di entusiasmo i fan italiani e statunitensi presenti nella storica arena di Philadelphia.

“Combattere qui è stato come entrare nella leggenda”, ha commentato Alessio Sakara dopo la vittoria. “Philadelphia è la città del pugilato, e il Bare Knuckle è la sua essenza più pura. Ho sentito il calore del pubblico, soprattutto della comunità italo-americana. È come se avessi combattuto in casa. Lozano è un guerriero, ma oggi era il mio giorno”.

Il match è stato molto più di una sfida sportiva, è stato un crocevia simbolico. Sakara, all’età di 43 anni, ha scritto una nuova pagina della sua carriera con una prova di solidità che gli apre ora le porte del palcoscenico più ambito, il titolo mondiale BKFC. E la sfida potrebbe avere luogo proprio in Italia. BKFC Italy, infatti, ha già fissato per il 25 ottobre un nuovo grande evento nella Capitale, e tutte le attenzioni sono ora puntate su un possibile super fight che vedrebbe Alessio Sakara contrapposto a Chris Camozzi, attuale campione del mondo e anch’egli ex atleta UFC.

“Lavoriamo da mesi per rendere possibile questa sfida epocale tra due leggende delle MMA e ora, dopo la vittoria di Alessio, tutto sembra convergere verso Roma”, ha dichiarato Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italia. “Un match titolato tra Sakara e Camozzi nella Città Eterna sarebbe un evento senza precedenti per la boxe a mani nude europea. E siamo pronti a fare la nostra parte per portarlo a compimento”.

Oltre al valore sportivo, il match avrebbe un forte impatto mediatico e culturale. Alessio Sakara è infatti testimonial ufficiale di BKFC per l’Italia per i prossimi cinque anni, e la sua presenza nel main event romano indiscutibilmente aumenterebbe la probabilità di un sold out. Un’ipotesi già supportata dall’enorme entusiasmo generato in questi giorni, che ha acceso l’interesse di media, appassionati e sponsor.

Non a caso, a partire dal 4 agosto saranno ufficialmente messi in vendita i biglietti per l’evento del 25 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. La tappa italiana promette di essere uno dei momenti più iconici dell’intera stagione BKFC 2025, proseguendo idealmente il successo registrato lo scorso aprile a Firenze.

Fondata nel 2018, la Bare Knuckle Fighting Championship ha rivoluzionato il mondo degli sport da combattimento riscoprendo le origini del pugilato con un linguaggio moderno, diretto e adrenalinico. L’Italia si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale all’interno della strategia globale della promotion, e il cammino di Alessio Sakara rappresenta la sintesi perfetta tra storia, spettacolo e visione internazionale.

Con la vittoria su Lozano, il Legionario ha lanciato un messaggio chiaro, è tornato per combattere e per vincere. Roma lo attende. E il mondo del Bare Knuckle si prepara a vivere una nuova, grande battaglia.