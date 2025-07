Quando la bolletta cambia forma: dietro le quinte di NWG Energia per anticipare la normativa Arera

28 luglio 2025 a

a

a

Un cambiamento normativo, una sfida aziendale. Da luglio 2025, tutti i fornitori di energia sono obbligati ad adottare un nuovo formato di bolletta, definito da ARERA, con l’obiettivo di aumentare trasparenza e confrontabilità per i consumatori. Per molte aziende si è trattato di un adeguamento complesso. NWG Energia ha scelto di giocare d’anticipo, trasformando l’obbligo in un’opportunità: già nel 2024 ha avviato un percorso interno per reinterpretare le nuove regole salvaguardando il proprio approccio distintivo alla comunicazione verso il cliente. Un progetto corale, iniziato con largo anticipo. Nel 2024 è stato costituito un tavolo di lavoro interfunzionale che ha coinvolto Compliance, Legale, Comunicazione, Marketing, Fatturazione, IT e Servizio Clienti. Ogni reparto ha contribuito con competenze e sensibilità specifiche per realizzare un obiettivo comune: recepire le indicazioni dell’Autorità senza rinunciare alla riconoscibilità della bolletta NWG, da sempre apprezzata per chiarezza, semplicità e valore informativo. Il team Compliance ha analizzato le nuove disposizioni normative e coordinato l’intero processo di adeguamento, inclusa la formazione specifica con il supporto di consulenti esperti. Il reparto Legale ha verificato la coerenza delle modifiche con le pratiche aziendali esistenti, risolvendo eventuali criticità giuridiche. Il reparto IT, coinvolto sin dalle prime fasi, ha lavorato con Marketing e Compliance per definire i requisiti tecnici e testare soluzioni compatibili con i sistemi preesistenti. Una delle sfide principali è stata la revisione del software di stampa: la nuova bolletta ha richiesto modifiche sostanziali sia sul piano grafico che sul linguaggio di programmazione, in linea con gli standard di sicurezza internazionali. Il reparto Fatturazione ha infine gestito il cambio completo del gestionale, modificando radicalmente la procedura di generazione dei PDF e rendendo possibile l’integrazione dei nuovi contenuti informativi richiesti dalla normativa. La bolletta come strumento di relazione. Per NWG Energia, la bolletta non è mai stata solo un documento contabile. È sempre stata anche un veicolo narrativo dei valori aziendali: dalla scelta esclusiva di energia 100% rinnovabile e italiana, alle promozioni che premiano la fedeltà e l’impegno verso la sostenibilità, fino alla trasparenza sulle certificazioni ambientali.

Il nuovo schema imposto da ARERA, più stringente e con minori margini di personalizzazione, ha richiesto un attento lavoro di sintesi: trovare spazio, anche NWG S.p.A. Società Benefit Via Sornianese, 95 - 59100, Prato - Tel. 0574 815338 - Fax 0574 668070 - www.nwgitalia.it - [email protected] P.Iva, C.F. e N. Iscr. Reg. PO: 01932360975 - Cap. Soc. € 1.600.000,00 i.v. all’interno di un layout standardizzato, per quei contenuti che rendono riconoscibile la proposta NWG e supportano il cliente nel comprendere appieno la propria scelta energetica. Norma, chiarezza, identità: un equilibrio delicato. Per raggiungere questo equilibrio, sono state testate decine di versioni della nuova bolletta, simulando ogni possibile casistica. Il team ha seguito webinar tecnici, raccolto le migliori pratiche del settore e avviato un confronto continuo con i rappresentanti della rete vendita, anticipando le domande più frequenti dei clienti. Comunicare il cambiamento, prima che avvenga. In parallelo al lavoro tecnico, i team Comunicazione e Marketing hanno sviluppato un piano di informazione su tre livelli:

• La rete vendita, coinvolta da subito con aggiornamenti puntuali e strumenti operativi;

• I clienti attivi, accompagnati attraverso una campagna di comunicazione diretta per facilitare la transizione;

• Il pubblico esterno, raggiunto tramite sito, blog e social con contenuti chiari e divulgativi sulla riforma ARERA.

Non un adeguamento una tantum, ma un percorso in evoluzione. La prima emissione a luglio 2025 non ha rappresentato un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. NWG Energia ha già previsto strumenti di ascolto e raccolta feedback per monitorare la percezione dei clienti e intervenire con eventuali miglioramenti. L’obiettivo è quello fissato dal regolatore: una bolletta più leggibile, confrontabile e trasparente. Ma NWG va oltre: vuole offrire una bolletta che racconti una scelta consapevole, fondata su sostenibilità, coerenza e vicinanza al cliente. Formazione e assistenza: prepararsi alle domande dei clienti. È stato predisposto un programma di formazione dedicato per le figure a contatto diretto con i clienti: chi gestisce l’assistenza o partecipa a campagne informative ha ricevuto un approfondimento completo. Per tutte le altre risorse è stata prevista una formazione "light", utile a fornire una base comune di consapevolezza. Un manuale dedicato raccoglie le FAQ attese e sarà aggiornato progressivamente sulla base delle reali domande ricevute. Sono previsti momenti periodici di confronto con il team del customer care per analizzare l’impatto in termini di volumi e qualità delle richieste, individuando margini di miglioramento costante. Che cosa ci si aspetta dai clienti? La domanda più frequente è già chiara: “Questo cambiamento ha effetti sui costi della bolletta?” Un interrogativo legittimo, a cui NWG Energia è pronta a rispondere con trasparenza e precisione.