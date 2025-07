Laura Arrigoni ha costruito ciò che mancava: un metodo progettato sulle donne, non sui like

Luca Rossignoli 21 luglio 2025 a

Nel mondo saturo del fitness femminile, dove ogni scheda promette miracoli e ogni app ha la pretesa di conoscere il tuo corpo meglio di te stessa, Laura Arrigoni ha deciso di ascoltare. Non i trend. Le donne.

Personal trainer certificata, fondatrice di DefyneClinic, oggi con base a Dubai, Laura non ha costruito un metodo partendo da sé, ma dalle domande. Quelle che riceveva ogni giorno da donne reali, stanche di allenarsi senza risultati. Frustrate. Scoraggiate. Incolpate da sistemi che non le avevano mai davvero guardate.

“Ho cominciato ad analizzare tutto. Le loro storie, i loro corpi, i fallimenti. E ho capito che nessun allenamento funziona, se ignora la persona che hai davanti.”

Da questo studio sul campo, Laura ha elaborato un metodo che parte dalla diagnosi della silhouette femminile. Un approccio che non si limita al tipo di esercizio, ma considera metabolismo, postura, struttura ormonale e stile di vita. In pratica: quello che fanno i coach delle celebrità. Ma reso accessibile a tutte.

Il cuore del metodo DefyneClinic è semplice: niente più schede universali, niente più app da 20 minuti per “gambe e glutei”. Ogni percorso è costruito su misura.

"In appena 35 minuti, tre volte a settimana, le clienti riportano gambe sgonfie, addome più tonico, glutei più alti. Ma soprattutto: un ritorno di consapevolezza. Una riconquista del proprio corpo.

“Non mi interessa cambiare numeri sulla bilancia. Voglio cambiare la percezione che una donna ha di sé quando si guarda allo specchio", dice Laura Arrigoni.

Non è marketing. È progettazione. E Laura, oggi, è più ingegnera del corpo che personal trainer. Ogni cliente parte da un’analisi della silhouette, riceve un piano calibrato, un supporto costante, un metodo sostenibile.

Ma quello che Laura ha davvero costruito non è solo un percorso, è una nuova grammatica del fitness femminile. Una community senza modelli da rincorrere, senza standard tossici. Solo donne che si allenano per stare meglio con sé stesse, e non per somigliare a qualcun’altra.

DefyneClinic è diventato un riferimento per donne tra i 30 e i 50 anni. Donne che hanno provato tutto. E che ora vogliono solo una cosa: un metodo che funzioni, davvero. Ora guarda al futuro: "Il prossimo passo? Rendere il metodo scalabile senza perdere ciò che lo rende diverso: l’ascolto. L’analisi. La personalizzazione", conclude.