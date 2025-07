Sky Road 236 arriva a Roma, più mobilità e servizi per i cittadini

20 luglio 2025 a

Sky Road 236, realtà di riferimento nel settore del noleggio con conducente (NCC), sbarca ufficialmente a Roma, portando nella Capitale un servizio innovativo, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, pensato per rispondere alla crescente domanda di mobilità flessibile e di qualità. Dopo Milano e Firenze, l’apertura del servizio nella Capitale rappresenta un ulteriore passo della strategia nazionale dell’azienda, già operativa anche a Napoli e Salerno, per un totale di oltre 60mila corse al mese su scala nazionale. Un’espansione che conferma Sky Road 236 come protagonista del trasporto pubblico non di linea in Italia, in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei, come Francia e Spagna.

«A Roma – dichiara Riccardo Serpe, Ceo di Sky Road 236 – vogliamo offrire una risposta concreta alle esigenze di mobilità quotidiana di cittadini e turisti, spesso lasciati senza alternative nelle fasce orarie serali o in zone meno servite dal trasporto tradizionale. Il nostro servizio non si contrappone ai taxi, ma li integra: nasce per coprire proprio quelle aree e quei momenti in cui altri mezzi non ci sono». Con un’organizzazione capillare e un modello operativo rodato, Sky Road 236 è l’unica azienda italiana di NCC in grado di offrire un servizio continuativo su scala nazionale, con standard elevati di puntualità, sicurezza e qualità del viaggio: «Abbiamo costruito – aggiunge Serpe – una rete solida fatta di oltre 250 dipendenti in Italia, tutti assunti con regolari contratti part-time o full-time. Garantiamo turni equilibrati, incentivi basati sulla qualità del servizio e un impegno costante per conciliare lavoro e vita personale. Per noi, investire sul benessere dei lavoratori significa investire sulla qualità del servizio all’utenza».

Sky Road 236 collabora dal 2019 con Uber, adottando un sistema di prenotazione e pagamento completamente tracciabile, settimanale e trasparente. «Questo modello – sottolinea Serpe – è oggi il più affidabile per le imprese e i clienti. Rende il nostro lavoro più stabile, sicuro e sostenibile anche sul piano finanziario». Il parco auto di Sky Road 236 viene rinnovato ogni due anni: tutti i veicoli sono di ultima generazione, molti dei quali ibridi, nel pieno rispetto delle normative ambientali. L’azienda guarda con interesse anche alla mobilità elettrica, pur mantenendo, per ora, criteri di scelta legati alla performance e all’autonomia dei mezzi.

Con l’arrivo a Roma, Sky Road 236 si propone come nuovo alleato per cittadini, professionisti, turisti e famiglie che cercano una mobilità affidabile, moderna e rispettosa delle regole. L’obiettivo è consolidare anche nella Capitale un modello di NCC capace di offrire un servizio di alta qualità grazie a una struttura organizzativa fondata su una programmazione solida e una gestione manageriale evoluta. Un approccio che si distingue, per caratteristiche e dimensione, da quello delle realtà più tradizionali, spesso costituite da cooperative o aziende a conduzione familiare, e che ha già permesso di sviluppare con successo progetti di medio-lungo termine a Milano e Firenze.